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GAZİANTEP

İdlib'e beton bariyer sevkiyatı

İdlib'e beton bariyer sevkiyatı

Ankara'dan demiryolu ile gönderilen 12 vagon çelik beton bariyerleri taşıyan tren, Gaziantep’in İslahiye ilçesine ulaştı. Her biri 3 metre 60 santim yüksekliğinde ve 4.5 ton ağırlığında olan kurşun geçirmez özelliğe sahip beton blokların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki Türk askeri birlik ve gözlem noktalarının çevrelerinde kullanması bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
Toplamda 72 adet olan ve 12 vagonla gelen bariyerler, TIR'larla sınır ötesine gönderildi.
Toplamda 72 adet olan ve 12 vagonla gelen bariyerler, TIR'larla sınır ötesine gönderildi.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ne Türkiye’den beton bariyer sevkıyatı gerçekleştirildi.

DHA
Toplamda 72 adet olan ve 12 vagonla gelen bariyerler, TIR'larla sınır ötesine gönderildi.

Suriye’nin Halep kentine bağlı İdlip’deki Gerginliği Azaltma Bölgesi’ne Türkiye’den çelik beton bariyerler gönderildi. Ankara’dan Gaziantep’in İslahiye ilçesine demir yolu ile getirilen beton bariyerler, vinçle TIR'lara yüklendi.

DHA
Her biri 3 metre 60 santim yüksekliğinde ve 4.5 ton ağırlığında olan kurşun geçirmez özelliğe sahip beton blokların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki Türk askeri birlik ve gözlem noktalarının çevrelerinde kullanması bekleniyor.

Toplamda 72 adet olan ve 12 vagonla gelen bariyerler, TIR'larla sınır ötesine gönderildi. Her biri 3 metre 60 santim yüksekliğinde ve 4.5 ton ağırlığında olan kurşun geçirmez özelliğe sahip beton blokların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki Türk askeri birlik ve gözlem noktalarının çevrelerinde kullanması bekleniyor.

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