Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İDSB'den Sudan'a ziyaret: İnsani yardım ihtiyacı için harekete geçildi

İDSB'den Sudan'a ziyaret: İnsani yardım ihtiyacı için harekete geçildi

15:0913/02/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
İDSB, Sudan'a dair hazırladığı kapsamlı raporu paylaştı. Sudan'daki insani krize ve insani yardımlara ilişkin detayların yer aldığı rapor, İDSB Heyeti'nin ülkeye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından hazırlandı.
İDSB, Sudan'a dair hazırladığı kapsamlı raporu paylaştı. Sudan'daki insani krize ve insani yardımlara ilişkin detayların yer aldığı rapor, İDSB Heyeti'nin ülkeye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından hazırlandı.

Sudan’a ziyaret gerçekleştiren ve ülkedeki yıkımı inceleyen İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) “İnsani Yardım Sahası: İhtiyaçlar ve Öncelikler Raporu”nu özel bir programla kamuoyuyla paylaştı. Programda konuşan İDSB Genel Sekreteri Eyüp Akbal, “Sudan’a yapmış olduğumuz ziyaret, yalnızca bir ziyaret programının icrası değil; aynı zamanda kardeşlik hukukunun, ümmet bilincinin ve insani sorumluluğun sahadaki bir tezahürüdür.” dedi.

İDSB Heyeti'nin Sudan’a gerçekleştirdiği saha ziyaretinde Türkiye Cumhuriyeti Hartum Büyükelçiliği'nin de ziyaret edildiğini belirten Akbal, "Görüşmede, Sudan’daki mevcut insani durum ve sahadaki yardım faaliyetleri hakkında kapsamlı bilgi alınmış; insani yardım alanındaki iş birliği ve koordinasyon imkânları ele alınmıştır. İnsani diplomasinin eşgüdüm içerisinde yürütülmesinin önemi özellikle vurgulanmıştır." diye konuştu.

HAC ile anlaşma imzalandı

Federal İnsani Yardım Komisyonu (HAC)'nun da ziyaret edildiğini kaydeden Akbal, "HAC ile İDSB arasında insani müdahale ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. Bu mutabakat ile bilgi paylaşımının artırılması, sahadaki eşgüdümün güçlendirilmesi ve sürdürülebilir iş birliği mekanizmalarının oluşturulması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

Öncelikli ihtiyaçlar incelendi

Sudan'da 22 milyondan fazla insanın yardıma muhtaç olduğunu ve 16,9 milyon kişi zorla yerinden edildiğini belirten Akbal, "Ülke genelinde altyapının yaklaşık %55’i tahrip edilmiştir. Bu yıkım; okullar, hastaneler, içme suyu kaynakları, enerji tesisleri ve temel kamu hizmetlerini kapsamaktadır. Bu durum, Sudan’ın geleceğini tehdit eden derin ve çok boyutlu bir kriz ortaya çıkarmıştır. Bu ziyaretimizin temel amacı; mevcut durumu yerinde değerlendirmek, öncelikli ihtiyaçları doğrudan gözlemlemek ve İDSB üyesi kuruluşlarımızın tecrübesini daha etkin ve koordineli şekilde sahaya yansıtmaktır. Bu çerçevede; istişareye dayalı, hesap verebilir ve sürdürülebilir bir iş birliği modelini esas aldığımızı vurgulamak isteriz." açıklamasında bulundu.

Derneklere teşekkür

Akbal, Zinnureyin İnsani Yardım, Sudan İnsani Yardım Komisyonu, İslam Kalkınma Teşkilatı İsra Derneği, Muzammatü ed-Da‘ve el-İslâmiyye ve İsar İnsani Yardım Kuruluşu’na teşekkür etti. Heyette yer alan; Deniz Feneri Derneği, Beşir Derneği, Hak İnsani Yardım Derneği, Umut Kervanı Vakfı, Nezir Derneği, İDDEF, Yedi Başak Derneği, Uluslararası Fecir Derneği, İysar Derneği, Kevser Vakfı ve ATAA İnsani Yardım temsilcilerine katkıları için şükranlarını sundu.


#Sudan
#İnsani Yardım
#Eyüp Akbal
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Meclis'ten geçti: Trafik cezaları katlandı! İşte kalem kalem tutarlar…