İDSB'den Sudan'a ziyaret: İnsani yardım ihtiyacı için harekete geçildi

Federal İnsani Yardım Komisyonu (HAC)'nun da ziyaret edildiğini kaydeden Akbal, "HAC ile İDSB arasında insani müdahale ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. Bu mutabakat ile bilgi paylaşımının artırılması, sahadaki eşgüdümün güçlendirilmesi ve sürdürülebilir iş birliği mekanizmalarının oluşturulması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

Sudan'da 22 milyondan fazla insanın yardıma muhtaç olduğunu ve 16,9 milyon kişi zorla yerinden edildiğini belirten Akbal, "Ülke genelinde altyapının yaklaşık %55’i tahrip edilmiştir. Bu yıkım; okullar, hastaneler, içme suyu kaynakları, enerji tesisleri ve temel kamu hizmetlerini kapsamaktadır. Bu durum, Sudan’ın geleceğini tehdit eden derin ve çok boyutlu bir kriz ortaya çıkarmıştır. Bu ziyaretimizin temel amacı; mevcut durumu yerinde değerlendirmek, öncelikli ihtiyaçları doğrudan gözlemlemek ve İDSB üyesi kuruluşlarımızın tecrübesini daha etkin ve koordineli şekilde sahaya yansıtmaktır. Bu çerçevede; istişareye dayalı, hesap verebilir ve sürdürülebilir bir iş birliği modelini esas aldığımızı vurgulamak isteriz." açıklamasında bulundu.