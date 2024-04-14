İftiracı Evren Yavuz tutuklandı

Eski Beşiktaş Belediyesi çalışanı ve danışmanlık şirketi sahibi Yavuz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifade verdi. Yavuz, Baykar’a iftirası hakkında “Kesinlikle Bayraktar ailesi ve Baykar şirketini İsrail ile ticaret yaptığı hissi ile ilgili bir imada bulunmadım. Paylaştığım görselin bir iletişim hatası olduğunu kabul ediyorum” dedi. Alevilerle ilgili skandal yazıyı kendisinin yazmadığını iddia eden Yavuz, makaleyi “fraksiyon.org” isimli internet sitesinin o dönemdeki hukuk sorumlusu Ali T.’nin kaleme aldığını, sitede yönetici olduğu için yazıyı paylaşan olarak kendi isminin geçtiğini öne sürdü. İşlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılan Evren Barış Yavuz, “yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından tutuklandı.