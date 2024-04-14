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İftiracı Evren Yavuz tutuklandı

Sosyal medyada “Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı” başlıklı yazı ve yerli SİHA üreticisi Baykar’a yönelik “İsrail’e jet yakıtı sattılar” iftirası nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Evren Barış Yavuz tutuklandı.

Şahin Şen
04:00 - 14/04/2024 Pazar
Güncelleme: 06:05 - 14/04/2024 Pazar
Yeni Şafak
Evren Barış Yavuz
Evren Barış Yavuz

Eski Beşiktaş Belediyesi çalışanı ve danışmanlık şirketi sahibi Yavuz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifade verdi. Yavuz, Baykar’a iftirası hakkında “Kesinlikle Bayraktar ailesi ve Baykar şirketini İsrail ile ticaret yaptığı hissi ile ilgili bir imada bulunmadım. Paylaştığım görselin bir iletişim hatası olduğunu kabul ediyorum” dedi. Alevilerle ilgili skandal yazıyı kendisinin yazmadığını iddia eden Yavuz, makaleyi “fraksiyon.org” isimli internet sitesinin o dönemdeki hukuk sorumlusu Ali T.’nin kaleme aldığını, sitede yönetici olduğu için yazıyı paylaşan olarak kendi isminin geçtiğini öne sürdü. İşlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılan Evren Barış Yavuz, “yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından tutuklandı.


#Alevi
#PKK
#Evren Barış Yavuz
#tutuklama
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