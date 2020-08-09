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Gündem İftirası yargıdan döndü
İSTANBUL

İftirası yargıdan döndü

İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli’nin, 25 İSMEK çalışanı kadını ‘görevi kötüye kullanma’ ile suçlaması yargıdan döndü. Şişli’nin hakaretler içeren sözleri ardından ipe sapa gelmez iddialarla suçladığı kadınlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı takipsizlik kararı verdi. Şişli’nin skandal sözleri, Yeni Şafak’ın manşetiyle Türkiye gündemine oturmuştu.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
Meltem Şişli
Meltem Şişli

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eski Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli’nin hem hakaret ettiği hem de ‘görevi kötüye kullanma’ iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu İSMEK çalışanı 25 kadın hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Bir İBB şirketi olan İstanbul Personel Yönetimi A.Ş. (İSPER) tarafından suçlanan kadınlar, savcılık tarafından aklandı. İSPER’in, ‘zimmetlerine para geçirdikleri’ ve ‘görevi kötüye kullandıkları’ savıyla suç duyurusunda bulunduğu ve Meltem Şişli tarafından hakarete uğramış başörtülü kadınların da aralarında bulunduğu eski İSMEK personelleri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı takipsizlik kararı verdi.

İcabınıza bakacağım
GÜNDEM
İcabınıza bakacağım

SUÇLAMALAR ASILSIZ

Başörtülü kadınlara yönelik ‘itfaiyeci’ skandalıyla gündeme geldikten sonra halen İBB kadrosunda çalışmaya devam eden Meltem Şişli, eski İSMEK çalışanı 25 kişinin ‘kurs ücreti aldıklarını’, ‘demirbaş olarak kayıtlı aletleri kullanarak çay, kahve, su satışı yaptıklarını’ iddia ediyordu. ‘Hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma’ suçlaması yöneltilen kadınlar, savcılığın detaylı soruşturması sonucu aklanmış oldu. Takipsizlik kararında, ‘kurs ücreti aldıklarına yönelik iddianın mesnetsiz olduğu’, ‘kurs ücretlerinin internet üzerinden yapıldığı’ vurgulandı. Çay-kahve satışı konusundaki incelemelerde ise ‘kursa gelen vatandaşların faydalanması için çay-kahve demlenmesinin görevi kötüye kullanma suçunu oluşturmayacağı’ ifade edildi.

TEK TEK ANLATTILAR

Soruşturma kapsamında eski İSMEK çalışanlarının ifadeleri de alındı. ‘İtfaiyeci’ skandalının baş aktörü Meltem Şişli’nin suçladığı kadınlar sorgularında, yaklaşık 20 yıldır, kendi çalışma sürelerinden önce de kurslarda çay demlendiğini, çay karşılığında isteyenin para bıraktığını, istemeyenin bırakmadığını dile getirdi. Ayrıca kurs ücreti alınmadığını, kursa kayıtların internetten yapıldığını, çay için para bırakan olursa toplanan paralarla acil işlerin görüldüğünü ya da çay malzemesi alındığını hatırlattı. Suçlanan kadınlar, İSMEK’te para toplanması halinde ise bunun bilgisayarda tablo halinde yazıya döküldüğünü, dosyanın da idareye e-posta ile gönderildiğini vurguladı. Yapılan incelemelerde savcılık, şüphelilerin aleyhinde somut ve objektif delil bulunmadığını belirterek takipsizlik kararı verdi.

Daire başkanı olmuş: Başörtülüleri aşağılayan Meltem Şişli 9 bin 500 TL maaş alıyor
GÜNDEM
Daire başkanı olmuş: Başörtülüleri aşağılayan Meltem Şişli 9 bin 500 TL maaş alıyor

‘İtfaiyeci’ dosyası açık

  • İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli, ‘inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Meltem Şişli, İSMEK’te çalışan 20 kadın yöneticiyi toplayıp onlara şöyle demişti: “Kaçınız bekarsınız, bir el kaldırın bakalım. Bu ne böyle, hepsi bekar neredeyse. Bunları akşam itfaiyecilerle buluştursanız müdür bey. En şanslı müdür bu müdür, bu kadar kadınla çalışıyor. Bu sıcakta başınız da kapalı, ne yapıyorsunuz, terliyorsunuzdur, kokuyorsunuzdur... Bence hiçbiriniz yönetici değilsiniz, formasyonunuz yok bir kere... Hepinizin diksiyonları berbat, acil eğitim almalısınız...” Sözkonusu skandal, Yeni Şafak’ın manşetiyle bir süre Türkiye gündemine oturmuştu.

Ve Meltem Şişli gitti
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Ve Meltem Şişli gitti
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