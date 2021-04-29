İftiraya karşı demokratik adımlar atıldı

Her yıl 24 Nisan’da sözde Ermeni Soykırımı iddiaları ile karşı karşıya gelen Türkiye, yaklaşık 17 yıldır Ermeni meselesi konusunda demokratik adımlar atıyor. Demokratik adımların temel prensibini ‘ortak vatan ve ortak gelecek’ ile ‘eşit vatandaşlık’ olarak belirleyen Türkiye’nin, Ermeni meselesi konusunda attığı adımlardan bazıları şöyle:

İLK ADIM 2003’TE ATILDI

2003 yılının haziran ayında Türk Dışişleri Bakanı ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Madrid’de NATO Dışişleri Bakanları Zirvesi’nde bir araya geldi. Yine aynı yıl içerisinde Türkiye’de özel bir şirkete Erivan-İstanbul arasında uçak seferleri gerçekleştirme izni verildi. 2005 yılının Nisan ayında da dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Cumhurbaşkanı’na gönderdiği mektupta Ermeni meselesi ve 1915 olayları çerçevesinde ortak tarih komisyonu kurulmasını önerdi. Karşılıklı arşivlerin açılması teklif edildi. Ermenistan Cumhurbaşkanı bu teklifleri, sınırların açılıp diplomatik ilişkilerin kurulma şartına bağladı.

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BAŞBAKANLIK DÜZEYİNDE TAZİYE MESAJI

Erdoğan başbakanlığı döneminde Nisan 2014’te 1915 tehcirine ilişkin bir taziye mesajı yayımladı. Taziye mesajı Doğu ve Batı Ermenistan lehçeleri dahil 9 dilde yayımlandı. Bu mesaj Türkiye’de Başbakan düzeyinde verilen ilk taziye mesajı oldu. 2015 yılında 24 Nisan anma törenleri ilk kez resmi olarak patrikhanede yapıldı. Ayine, hükümeti temsilen AB bakanı da katıldı. Erdoğan da ayin dolayısıyla Türkçe ve Ermenice mesaj yayımladı.

95 YIL SONRA İLK AYİN

Türkiye, Ermeni Kiliseleri’ni de restore edip kullanıma açtı. Van’daki tarihi Akdamar Surp Haç Ermeni Kilisesi restore edilip anıt müze olarak hizmete açıldı. Kilisede yılda 1 gün ibadet edilmesine izin verildi. 95 yıl aradan sonra kilisede ilk ayin yapıldı. Ayine Ermenistan’dan da ruhani liderler katıldı. Orta Doğu’nun en büyük Ermeni Kilisesi olan Diyarbakır’daki Surp Giragos Ermeni Kilisesi ibadete açıldı. Hendek terörü sırasında PKK tarafından tahrip edilen kilisenin onarımı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından üstlenildi. Kumkapı’da bulunan Vortvots Vorodman Kilisisi de ibadete açıldı.

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