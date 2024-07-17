İhmal zinciri genişliyor

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltı sayısı 35’e yükseldi. Aralarında Gediz Elektrik Aş’den bir Daire Başkanının da bulunduğu 33 şüpheli yakalandı. 6 şüphelinin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı, 2 kişinin de arandığı öğrenildi. Savcılık tarafından oluşturulan 6 kişilik bilirkişi heyeti ise çalışmalarına başladı.
İNCELEME YAPILIYOR
İzmir Asayiş Şube ekipleri, Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi Özge Ceren Deniz (23), amatör müzisyen İnanç Öktemay (44)’in elektrik akımına kapılarak ölmesiyle ilgili soruşturmayı derinleştirdi. Yakalanan, 27 kişinin sorgusu sürüyor. Hakkında gözaltı kararı verilen Gediz Elektrik şirketinin bir daire başkanı da gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısına bağlı olarak çalışacak, inşaat, elektrik, elektrik elektornik mühendisi, şehir plancısı ve iş sağlığı güvenliği uzmanından oluşan bilirkişi heyeti, olay yerinde inceleme yaptı.
ELEKTRİK CİDDİ SORUN
İzmir’de ciddi bir elektrik sorunu yaşandığı belirtildi. Kısa süren yağmurlu havalarda bile mutlaka kesinti yaşandığı belirtildi.