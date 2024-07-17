İhmal zinciri genişliyor

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltı sayısı 35’e yükseldi. Aralarında Gediz Elektrik Aş’den bir Daire Başkanının da bulunduğu 33 şüpheli yakalandı. 6 şüphelinin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı, 2 kişinin de arandığı öğrenildi. Savcılık tarafından oluşturulan 6 kişilik bilirkişi heyeti ise çalışmalarına başladı.