|
Gündem

İhmal zinciri genişliyor

İzmir'de 2 kişinin su birikintisinde elektrik akımına kapılıp can vermesiyle ilgili gözaltı sayısı 35'e yükseldi. 6 şüpheli serbest bırakılırken 2 kişinin de arandığı öğrenildi.

Şahin Şen
04:00 - 17/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:20 - 17/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltı sayısı 35’e yükseldi. Aralarında Gediz Elektrik Aş’den bir Daire Başkanının da bulunduğu 33 şüpheli yakalandı. 6 şüphelinin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı, 2 kişinin de arandığı öğrenildi. Savcılık tarafından oluşturulan 6 kişilik bilirkişi heyeti ise çalışmalarına başladı.

Özge Ceren Deniz

İNCELEME YAPILIYOR

İzmir Asayiş Şube ekipleri, Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi Özge Ceren Deniz (23), amatör müzisyen İnanç Öktemay (44)’in elektrik akımına kapılarak ölmesiyle ilgili soruşturmayı derinleştirdi. Yakalanan, 27 kişinin sorgusu sürüyor. Hakkında gözaltı kararı verilen Gediz Elektrik şirketinin bir daire başkanı da gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısına bağlı olarak çalışacak, inşaat, elektrik, elektrik elektornik mühendisi, şehir plancısı ve iş sağlığı güvenliği uzmanından oluşan bilirkişi heyeti, olay yerinde inceleme yaptı.

İnanç Öktemay

ELEKTRİK CİDDİ SORUN

İzmir’de ciddi bir elektrik sorunu yaşandığı belirtildi. Kısa süren yağmurlu havalarda bile mutlaka kesinti yaşandığı belirtildi.



#İzmir
#Elektrik Faciası
#Soruşturma
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2024 YKS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? YKS 180 puan altında alanlar tercih yapabilir mi, baraj puanı var mı?