İhtiyati tedbir talebine ret

Kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen, 38'inci Olağan Kurultay'ın iptaline ilişkin davanın, ortaya çıkan ciddi usulsüzlükler ve hukuka aykırılıklar sebebiyle açıldığını kaydederek, 21'inci Olağanüstü Kurultay'ın, iptal davasını konusuz bırakmak maksadıyla yapıldığını söyledi. Üregen, “Kurultay iradesi net bir şekilde sakatlanmıştır. Bu nedenle yargılamanın uzatılması değil, bir an evvel sonuçlandırılması hukuk güvenliği açısından da zorunludur” dedi. CHP'nin avukatı Çağlar Çağlayan ise “Anlaşılan o ki her ne kadar seçim yapılacaksa, o kadar dava açılacaktır. Olağanüstü kurultayın iptalini talep edip olağan kurultay öncesindeki yönetimin, yönetime gelmesini talep etmenin hukukta herhangi bir karşılığı bulunmamaktadır” diye konuştu.