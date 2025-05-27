İhtiyati tedbir talebine ret

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38'inci Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin dava 30 Haziran'a ertelendi.
Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmada, 6 Nisan'daki 21'inci Olağanüstü Kurultay ve kurultayda alınan kararların iptali talebiyle Ankara 41'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan dava bu dosyayla birleştirildi. Birleşen davaya ilişkin taraf avukatlarına söz verildi.
Kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen, 38'inci Olağan Kurultay'ın iptaline ilişkin davanın, ortaya çıkan ciddi usulsüzlükler ve hukuka aykırılıklar sebebiyle açıldığını kaydederek, 21'inci Olağanüstü Kurultay'ın, iptal davasını konusuz bırakmak maksadıyla yapıldığını söyledi. Üregen, “Kurultay iradesi net bir şekilde sakatlanmıştır. Bu nedenle yargılamanın uzatılması değil, bir an evvel sonuçlandırılması hukuk güvenliği açısından da zorunludur” dedi. CHP'nin avukatı Çağlar Çağlayan ise “Anlaşılan o ki her ne kadar seçim yapılacaksa, o kadar dava açılacaktır. Olağanüstü kurultayın iptalini talep edip olağan kurultay öncesindeki yönetimin, yönetime gelmesini talep etmenin hukukta herhangi bir karşılığı bulunmamaktadır” diye konuştu.
Beyanların ardından ara karar çıktı. Davanın en kritik noktalarından biri olan “ihtiyati tedbir” talebine ilişkin kararını açıklayan mahkeme, CHP kurultayında alınan kararların geçici olarak askıya alınmasını talep eden başvuruyu reddetti. Böylece, dava süreci devam ederken parti organlarının faaliyetlerinin sürmesine izin verilmiş oldu. CHP Genel Merkezi'ne müzekkere yazılarak, 4-5 Kasım 2023 tarihi itibarıyla geçerli olan parti tüzüğünün istenmesine hükmeden mahkeme, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan da CHP'nin 38'inci Olağan Kurultay'a ilişkin başlatılan soruşturmadaki son durumun bildirilmesine karar verdi. CHP’nin 38'inci Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle yürütülen davanın üçüncü celsesi, 30 Haziran Pazartesi günü saat 10.00’da görülecek. Mahkeme, o tarihe kadar CHP’den gelen tüzük metnini ve başsavcılık soruşturmasının mevcut durumunu dosyaya ekleyecek.