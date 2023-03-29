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İki gün daha kış

Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girerken, sıcaklıkların 8-15 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Meteoroloji, ülke genelinde bugün ve yarın için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 54 kentte sarı kodlu alarm verildi.

04:00 . 29/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Meteoroloji, ülke genelinde bugün ve yarın için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Tek hanelere düşen hava sıcaklıklarının hafta sonu yeniden yükselerek bahar mevsimini yaşatması tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün yurdun birçok bölgesinde etkili olan kuvvetli yağış ve rüzgarın bugün de devam edeceği bilgisini vererek İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 54 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, dün itibarıyla düşüşe geçti. Yurdun batı kesimlerinden başlayarak sıcaklık düşüşüyle birlikte yer yer sağanak, kar yağışı ve şiddetli rüzgarlar da görülecek. Deprem bölgesinde de yağışların etkili olacağı belirtilirken cumadan sonra sıcaklıkların yeniden yükselmesi, termometrelerin 20 derecelere ulaşmasıyla hafta sonu bahar mevsiminin yaşanması bekleniyor. Öte yandan dün Başkent’te etkisini artıran yağmur sebebiyle yollar sular altında kalırken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.



#Meteoroloji
#Hava durumu
#Ankara
#İzmir
#Deprem bölgesi
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