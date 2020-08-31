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Gündem İki kardeş biyogaz üretim kuyusuna girdi Temizlemek isterken gazdan zehirlenerek öldü
YOZGAT

İki kardeş biyogaz üretim kuyusuna girdi: Temizlemek isterken gazdan zehirlenerek öldü

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Osman Ertuğrul ile ağabeyi Ayhan Ertuğrul, temizlemek için girdikleri biyogaz üretim kuyusunda gazdan zehirlenerek, yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi DHA
Yozgat'ta 2 kardeş, temizlemek için girdikleri biyogaz üretim kuyusunda hayatını kaybetti.
Yozgat'ta 2 kardeş, temizlemek için girdikleri biyogaz üretim kuyusunda hayatını kaybetti.

Sorgun ilçesine bağlı Araplı beldesinde, büyükbaş hayvan besiciliği ile uğraşan 2 kardeşten Osman Ertuğrul (35), ahırdaki biyogaz üretim kuyusuna temizlemek için girdi. Uzun süre kardeşinden haber alamayan ağabey Ayhan Ertuğrul (48) da 4 metre derinliğindeki kuyuya indi. Ancak 2 kardeş kuyudan çıkamadı.

Yozgat'ta 2 kardeş, temizlemek için girdikleri biyogaz üretim kuyusunda hayatını kaybetti.
  • Bunun üzerine yakınları, 112 Acil ile jandarmaya haber verdi. Vatandaşların yardımıyla kuyudan çıkarılan 2 kardeşin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yozgat'ta 2 kardeş, temizlemek için girdikleri biyogaz üretim kuyusunda hayatını kaybetti.

Araplı Belde Belediye Başkanı Adem Ertuğrul'un kardeşleri olan Ayhan-Osman Ertuğrul'un yapılan ilk incelemede hidrojen sülfür gazından zehirlendiği belirlendi. İki kareşin censız bedenleri, otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yozgat'ta 2 kardeş, temizlemek için girdikleri biyogaz üretim kuyusunda hayatını kaybetti.

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