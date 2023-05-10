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İki tatbikat birden

Doğu Akdeniz’de “Kurtaran-2023” deniz tatbikatı, Konya’da ise “Anadolu Kartalı-2023” hava tatbikatı icra ediliyor.

Canberk Doğan
04:00 . 10/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Doğu Akdeniz’de “Kurtaran-2023” deniz tatbikatı, Konya’da ise “Anadolu Kartalı-2023” hava tatbikatı icra ediliyor.

Doğu Akdeniz’de “Kurtaran-2023” deniz tatbikatı, Konya’da ise “Anadolu Kartalı-2023” hava tatbikatı icra ediliyor.

Türkiye biri Doğu Akdeniz diğeri Konya’da iki büyük tatbikatı eşzamanlı yürütüyor. Doğu Akdeniz’de “Kurtaran-2023” deniz tatbikatı, Konya’da ise “Anadolu Kartalı-2023” hava tatbikatı icra ediliyor. Tatbikatlarla tüm katılımcıların bilgi, beceri ve tecrübelerinin paylaşılması ve birleşik harekata yönelik eğitim seviyesinin yükseltilmesi hedefleniyor.

17 ÜLKE DOĞU AKDENİZ’DE

Doğu Akdeniz’de yürütülen Kurtaran-2023’e ABD’den bir deniz karakol uçağı, Arjantin, Avustralya, Azerbaycan, Bahreyn, BAE, Bulgaristan, Cezayir, Endonezya, Güney Afrika, Kore Cumhuriyeti, Libya, Malezya, Polonya, Romanya, Singapur, Sudan ve Umman’dan gözlemci ve karargâh subayları ile Romanya’dan dalış timi olmak üzere 17 ülkeden 37 personel iştirak ediyor. ANKA ve Akıncı insansız hava araçlarının yer aldığı Anadolu Kartalı-2023’e ise uzun bir aradan sonra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de katılıyor. Tatbikatta NATO üyesi olmayan Azerbaycan, BAE, Katar ve Pakistan’ın yanı sıra İngiltere de yer alıyor.

ÇELİK KANATLAR KONYA’DA

Anadolu Kartalı Tatbikatı’na Katar geçmiş yıllarda Fransız Dassault imalatı Rafale ile katılırken, bu yıl Eurofighter’ları getiriyor. BAE, F-16E/F olarak da adlandırılan Block 60 serisi uçaklarla tatbikatta yer alacak. Tatbikata geçmiş yıllarda Mig-29 getiren kardeş Azerbaycan bu yıl Su-25 yakın hava desteklerinden oluşan filoları ile Konya’da. Her iki tatbikat da 12 Mayıs’ta sona erecek.



#Tatbikat
#ANKA
#Akıncı
#NATO
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