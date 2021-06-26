İki terörist etkisiz hale getirildi

Teröristlere yönelik operasyonlar aralıksız bir şekilde devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, Eren 13 Operasyonları'nda, Şırnak Bestler Dereler'de, 2 teröristin, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Eren 13 Operasyonları'nda, Şırnak Bestler Dereler'de, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı Jandarma Komando Birliklerince gerçekleştirilen operasyonda terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi" denildi.
Eren 13 Operasyonları'nda, Şırnak Bestler Dereler'de, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı Jandarma Komando Birliklerince gerçekleştirilen operasyonda 2️⃣ terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Eren 13 Operasyonları'nda, Şırnak Bestler Dereler'de, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı Jandarma Komando Birliklerince gerçekleştirilen operasyonda 2️⃣ terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.— TC İçişleri Bakanlığı Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@TC_icisleri) June 26, 2021