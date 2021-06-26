Gündem İki terörist etkisiz hale getirildi
ŞIRNAK

İki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren 13 Operasyonları'nda, Şırnak Bestler Dereler'de, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı Jandarma Komando Birliklerince gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İki terörist etkisiz hale getirildi
Fotoğraf: Arşiv

Teröristlere yönelik operasyonlar aralıksız bir şekilde devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, Eren 13 Operasyonları'nda, Şırnak Bestler Dereler'de, 2 teröristin, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Eren 13 Operasyonları'nda, Şırnak Bestler Dereler'de, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı Jandarma Komando Birliklerince gerçekleştirilen operasyonda terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi" denildi.

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