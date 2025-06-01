İki yengesini öldürmüştü: Nedeni ortaya çıktı

Mehmet Çakmakcı'nın ifadesi ortaya çıktı. Köylülerle yaşadığı sorunlar sebebiyle göç ettiğini ancak bir süre sonra geri döndüğünü anlatan Mehmet Çakmakcı, dışlandığı için köyün 1 kilometre dışında yaşadığını söyledi. Köylülerin, köy yolunu kullanmamasını istemeleri sebebiyle daha önce şikayette bulunduğunu ifade eden Çakmakcı, "Köy halkının yanında duran kardeşlerim ile eşleri Elmas ve Hatun Çakmakcı'ya içten içe öfkeliydim. Bana karşı olan köy halkının yanına gitmemelerini ve benim yanımda durmalarını istiyordum. Elmas ve Hatun Çakmakcı sürekli beni istemeyen kişilerin yanına gidiyorlardı. Onları uyardım ama beni dinlemedikleri için öfkeliydim. Olay günü Elmas ve Hatun'u evlerinin önünde çalışırken gördüm. Bir anda sinirlendim ve kendimi kaybettim. 14'lü diye tabir edilen tabancamı alarak Hatun Çakmakcı'nın evine gittim. Yaklaşınca göğsüne doğru ateş ettim, yere yığıldı. Ardından Elmas Çakmakcı'nın evine gittim. Açık olan kapıdan girdiğimde Elmas Çakmakcı odaya kaçtı. Peşinden giderek hiçbir şey söylemeden ateş ettim. Daha sonra evden ayrıldım. Olay anında yanımda kimse yoktu. Kimseden de yardım almadım" diye konuştu.