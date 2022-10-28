İkitelli'de sanayi sitesinde patlama: 1 ölü

Başakşehir'de bulunan İkitelli Esenler Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde patlama oldu. Olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı.

Ekiplerin olay yerinde çalışması devam ediyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Açıklamada, "Bugün saat 10.00 sıralarında Başakşehir İlçemiz İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Esenler Sanayi Sitesi 1. Blokta araç tamir-bakımı yapılan bir işyerinde patlama meydana gelmiştir. Olay yerine ivedilikle itfaiye, güvenlik, sağlık ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Alınan ilk bilgilere göre, olayda maalesef 1 işyeri çalışanı hayatını kaybetmiş, 3 işçi yaralanmıştır. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerimizce Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edilmiş olup, ekiplerimizin olay yerindeki çalışmaları devam etmektedir. Olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Konuya ilişkin tahkikat başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

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GÜNDEM Üsküdar'da 9 katlı binada patlama

FOTOĞRAF 6 Patlama, saat 18.00 sıralarında Bağcılar Bağlar Mahallesi’nde meydana geldi. Tadilat yapılan işyerinin önündeki çöpler bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Yangın kısa sürede doğal gaz borusunda patlamaya neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından doğal gaz hattının kapatılmasından sonra yangın söndürüldü. . Patlamada can kaybı yaşanmazken hasar oluştu. Bağcılar’da doğal gaz borusunda patlama Bağcılar'da iş yeri önünde bilinmeyen bir nedenle alev alan çöpler doğal gaz borusunda patlamaya neden oldu. Patlamada can kaybı yaşanmazken hasar oluştu. BiP'te paylaş

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