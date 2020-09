İkiz kardeşler serada yetiştiriyor: Yurdun dört bir yanından sipariş yağıyor

“Bursa'da bir tane arkadaşım vardı. Oda böyle çiftçilikle uğraşıyor. Ben gönder dedim hani neler yapıyorsun neler dikiyorsun diye. Oda gönderdi kiraz vs. birde bunu gönderdi bana. Bunun resmini gönderdi ve çok ilginç geldi bana. İşte bu ne dedim? Bu ne işe yarıyor dedim? Ondan öğrendim. Burada olur mu olmaz mı, orada ne zaman ekiliyor burada ne zaman ekiliyor araştırdım? Mesela ben bunu aldığımda nisan ayında ekmem gerekiyordu. Bunu internetten öğrendim. Aldım ektim ve yetiştirdim. Böyle oldu. Faydası da çok internette de var. Mesela korona döneminde insanların bağışıklık kazanması gerekiyor. C vitamini ihtiyacını karşılaması gerekiyor. Bunda da C vitamini oldukça bol.