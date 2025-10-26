İlaç fabrikasından çaldığı ham maddeyle uyuşturucu üreten 4 kişi tutuklandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul’daki bir ilaç fabrikasında çalışan E.S.’nin, çaldığı ham maddelerle Tekirdağ’ın Saray ilçesindeki evinde uyuşturucu hap ürettiği yönünde bilgiye ulaştı. Bunun üzerine evine operasyon düzenleyen ekipler, 33 bin uyuşturucu hap, 2 bin boş hap kapsülü ve 50 adet sahte 200 TL’lik banknot ele geçirdi.