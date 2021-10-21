İletişim Başkanı Altun: Türk dünyasından 500'ün üzerinde kıymetli misafiri ağırlayacağız

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türk Konseyi'nin 2019 yılında Türk Konseyi Medya Forumu kurulmasına karar verdiğini vurguladı.

TÜRK DÜNYASINDAN 500 MİSAFİR AĞIRLANACAK

Paylaşımının devamında, "Ne mutlu bize ki bu forumun ilk buluşmasına biz ev sahipliği yapıyoruz." diyen Altun, 'Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek' başlığı ile yarın İstanbul'da Türk dünyasından 500'ün üzerinde kıymetli misafiri ağırlayacaklarını ifade etti.

Türk Konseyi 2019 yılında TÜRK KONSEYİ MEDYA FORUMU kurulmasına karar vermişti.



Ne mutlu bize ki bu forumun ilk buluşmasına biz ev sahipliği yapıyoruz.



“Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek” başlığı ile yarın İstanbul’da Türk dünyasından 500’ün üzerinde kıymetli misafiri ağırlayacağız. pic.twitter.com/Eidwz4Jt6K REKLAM October 21, 2021