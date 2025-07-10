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İletişim Başkanı Duran’dan ilk açıklama: Rabbim hayırlı hizmetlerde bulunmayı nasip etsin

İletişim Başkanı Duran’dan ilk açıklama: Rabbim hayırlı hizmetlerde bulunmayı nasip etsin

00:3210/07/2025, Perşembe
G: 10/07/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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İletişim Başkanlığına atanan Burhanettin Duran.
İletişim Başkanlığına atanan Burhanettin Duran.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına atandı. Karar sonrası ilk açıklamasını X üzerinden yapan Duran, "Rabbim vatanımıza ve milletimize hayırlı hizmetlerde bulunmayı nasip etsin." dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına, Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Burhanettin Duran getirildi. Görevden ayrılan Fahrettin Altun ise Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı olarak atandı.

Duran, yeni görevinin duyurulması sonrası X hesabından bir paylaşım yaptı.

"Rabbim hayırlı hizmetlerde bulunmayı nasip etsin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sunan Duran,
"Görevi şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunarım. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Rabbim vatanımıza ve milletimize hayırlı hizmetlerde bulunmayı nasip etsin."
dedi.

Burhanettin Duran kimdir?

Burhanettin Duran, 1 Ocak 1970 tarihinde Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde doğmuştur. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladıktan sonra, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde yapmıştır. Akademik kariyerine Sakarya Üniversitesi'nde başlayan Duran, burada araştırma görevliliğinden bölüm başkanlığına kadar çeşitli görevlerde bulunmuştur. Daha sonra İstanbul Şehir Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı olarak görev yapmıştır. 2010-2011 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki George Mason Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur.

Akademik çalışmaları, özellikle Türk dış politikası, siyasi İslam, demokrasi, İslamcılık tarihi ve Orta Doğu siyaseti gibi alanlara odaklanmaktadır. Çok sayıda makale ve kitap yayımlamış, "Türk Parlamento Tarihi" gibi kapsamlı çalışmalara katkıda bulunmuştur. 2013 yılından 2024’e kadar SETA Vakfı’nın genel koordinatörlüğünü yürütmüş ve bu süreçte düşünce kuruluşlarının Türkiye’deki etkisini artıran isimlerden biri olmuştur. 2018 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi olarak görev almıştır. 20 Mayıs 2024 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atanmıştır. İngilizce bilen Duran, evli ve üç çocuk babasıdır.

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