İletişim Başkanlığı 'Almanya'dan Türkiye'ye her hafta 500 Türk gönderilecek' iddialarını yalanladı

İletişim Başkanlığı (Foto: Arşiv)
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Her hafta Almanya’da yasal ikamet hakkı bulunmayan 500 Türk'ün Türkiye'ye gönderileceği" iddialarını yalanladı. Türk vatandaşlarının toplu olarak sınır dışı edilmesine ilişkin hiçbir uygulamaya onay verilmediğini belirten DMM, "Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerini kullandı.
Alman basınında çıkan haberlerde, "
Almanya ile Türkiye anlaşmaya vardı. Her hafta Almanya’da yasal ikamet hakkı bulunmayan 500 Türk özel uçak seferleriyle Türkiye’ye gönderilecek
" iddiası ortaya atıldı.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM)
, söz konusu iddianın doğru olmadığını söyledi.
"Erdoğan ile Scholz arasında böyle bir görüşme olmadı"
"Erdoğan ile Scholz arasında böyle bir görüşme olmadı"
DMM'nin X hesabından yapılan paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Şansölyesi Olaf Scholz arasında 23 Eylül günü New York’ta yapılan görüşmede iddia edildiği gibi bir konunun gündeme gelmediği belirtilerek, "
Vatandaşlarımızın toplu olarak sınır dışı edilmesine ilişkin hiçbir uygulamaya onay verilmemiştir.
" denildi.
Öte yandan vatandaşlara, "Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." hatırlatmasında da bulunuldu.
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