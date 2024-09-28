İletişim Başkanlığı 'Almanya'dan Türkiye'ye her hafta 500 Türk gönderilecek' iddialarını yalanladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'de diplomatik temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u Türkevi'nde kabul etti. Gazze'de yaşanan soykırıma da değinilen görüşmede Erdoğan, özellikle Batılı ülkelerin terör devleti İsrail’e yönelik desteklerinin Gazze’deki eşi benzeri görülmemiş katliamlara neden olduğunu ve İsrail’i daha da pervasız hale getirdiğini söyledi.