İlhan Ocaklı’ya İstanbul’da yeni görev

İlhan Ocaklı
Şile eski Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, İstanbul İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü olarak atandı. Ocaklı, yeni görevine başladığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Şile eski Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, belli bir dönem İçişleri Bakan Müşavirliği görevini sürdürdü sonrasında alınan karar doğrultusunda, İstanbul İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü olarak yeni görevine atandı.
Görevlendirme sonrasında Ocaklı, Sosyal Medya Hesabında bir paylaşım yaptı.
Ocaklı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“İstanbul İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü olarak yeni görevime başlamış bulunuyorum. Bu göreve tensipleriyle bizleri layık gören, sivil topluma her zaman en güçlü desteği ve değeri veren Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a; destekleri ve güvenleri için İçişleri Bakanımız Sn. Mustafa Çiftçi’ye şükranlarımı arz ederim.
Bugüne kadar olduğu gibi milletimizle iç içe, sahada ve doğrudan insanımıza hizmet etmenin verdiği birikimle; bu görevi de aynı anlayışla sürdüreceğiz. Sivil toplum; demokrasinin, katılımın ve çoğulculuğun en güçlü zeminidir. Aynı zamanda milletimizin kılcal damarlarının, bu toprakların köklü devlet geleneği ile birleştiği en güçlü alanlardan biridir. İstanbul ise bu yapının kalbinin attığı, Türkiye’nin dört bir yanından gelen birikimin buluştuğu ve etkisini ülke geneline yayan güçlü bir merkezdir.
Bu süreçte; sivil toplum kuruluşlarımızın daha güçlü, daha görünür ve daha etkili olması, ulusal ve uluslararası desteklerden daha fazla yararlanabilmesi ve iş birliklerinin artması önceliğimiz olacak. Bu topraklarda sivil toplum kültürü; kadim bir geleneğin, dayanışmanın ve gönülden bağlılığın en güçlü ifadesi olduğuna inanıyor ve yeni görevimizi, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu anlayışla, sadece idari bir sorumluluk değil, gönüllere dokunan bir hizmet alanı olarak görüyoruz. Daha güçlü bir İstanbul ve daha güçlü bir Türkiye için birlikte çalışacağız”
