İlişkilerimiz daha da gelişecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın ziyaretine ilişkin, "İkili iş birliğimizin ve diyaloğumuzun artmasının başta Filistin olmak üzere fikir ayrılığı yaşadığımız bazı konuların çözümünü de kolaylaştıracağına inanıyoruz." dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan İsrail Savunma Bakanı Benjamin Gantz'ı, Milli Savunma Bakanlığı’nda askeri törenle karşıladı. Önce baş başa görüşen, ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık eden Akar ve Gantz, daha sonra ortak basın açıklaması yaptı. İsrail Savunma Bakanı Gantz'ı Milli Savunma Bakanlığı’nda ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başlayan Akar, "Sayın Gantz, uzunca bir süre sonra ülkemize gelen ilk Savunma Bakanı." diye konuştu.

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ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI

Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkilere değinen Bakan Akar, şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanı’mızın, İsrail Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile yaptığı karşılıklı görüşmeler, Türkiye-İsrail arasındaki ilişkiler bakımından önemli bir dönem noktasını teşkil etti. Türkiye olarak İsrail ile olan ilişkilerimizin ve iş birliğimizin özellikle savunma, güvenlik ve enerji gibi alanlarda geliştirilmesinin bölgesel barış ve istikrarla ilgili önemli gelişmelere sebep olacağını, önemli katkılar sağlayacağını belirtmek istiyorum."

İsrail Savunma Bakanı Gantz ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Akar, "Politikamızın gereklerini, politikamızla ilgili konuları, görüşlerimizi, değerlendirmelerimizi, hassasiyetlerimizi kendilerine çok açık bir dille ifade ettik. İkili iş birliğimizin ve diyaloğumuzun artmasının, başta Filistin olmak üzere fikir ayrılığı yaşadığımız bazı konuların çözümünü de kolaylaştıracağına inanıyoruz” dedi.

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