İlk etkinlik 12 Eylül'de: Yassıada’daki ilk etkinlik milli irade

Yassıada “Demokrasi ve Özgürlükler Adası”na dönüştürüldükten sonra ilk kez önemli bir programa ev sahipliği yapacak. Türkiye’deki darbeler ile darbe yargılamalarının tartışılacağı “Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu” düzenlenecek. Cumhuriyet tarihinin en karanlık dönemlerinden birine ev sahipliği yapan Yassıada, 27 Mayıs 1960 darbesinin 60. yılında yenilenerek “Demokrasi ve Özgürlükler Adası” adıyla halka açılmıştı. Adadaki ilk program ise yine Türkiye demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yer alan 12 Eylül darbesinin 40. yıl dönümünde düzenlenecek. Adalet Bakanlığı’nca “Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu” düzenlenecek.

Çehresi son 5 yılda değişen 103 bin 750 metrekarelik alana sahip Demokrasi ve Özgürlükler Adası, eski günlerini geride bırakarak toplumsal hafıza açısından son derece önemli bir kongre merkezine ve açık hava müzesine dönüştürüldü. Ada, 27 Mayıs 1960 darbesinin 60. yılında, MHP lideri Bahçeli ve siyasilerin katıldığı törenle Erdoğan tarafından halkın hizmetine açılmıştı.

OYNAT 12:46 Dünden bugüne 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' belgeseli Türk demokrasi tarihinde 'kara bir leke' olarak anılan 27 Mayıs 1960 darbesi, 60. yılında demokrasi ve özgürlükler konusunda ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' olarak hizmete sunulması için törenle açılacak olan Yassıada'da yaşananlar bir belgesel halinde basınla paylaşıldı. BiP'te paylaş

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DARBE VE DARBE YARGILAMALARI

Açılış konuşmalarını takiben program iki oturum şeklinde gerçekleşecek. Sempozyumun birinci oturumunda, “Türkiye’nin Demokrasi Tarihi ve Darbeler”, ikinci oturumunda ise “Türkiye’de Darbe Dönemi Yargılamaları ve Demokrasiye Etkileri” konuları ele alınacak. Alanında uzman akademisyenler tarafından konular ele alınıp tartışılacak.

DEVLETİN ZİRVESİ KATILIYOR

Sempozyumun açılışına, Cumhurbaşkanı Tayyi Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP lideri Devlet Bahçeli, eski Başbakan Tansu Çiller, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ile milletvekilleri, yüksek yargı temsilcileri, akademisyenler ve STK temsilcileri katılacak. Darbe yargılamalarıyla hukuk cinayetlerinin işlendiği adada gerçekleştirilecek tarihi program önemli bir buluşma olacak. Bu programla ada ‘Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ olarak yeni bir döneme başlayacak.

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FOTOĞRAF 36 Tarihin utanç sayfalarının yazıldığı, Türk milletinin vicdanında derin yaralar açan 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin üzerinden 60 yıl geçti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, TOBB, GTİ işbirliğiyle yap-işlet-devret modeliyle, darbenin ardından idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın yargılamasının yapıldığı Yassıada ve Sivriada'daki tarihi ve kültürel değerlere sahip yapıların korunarak yenilenmesi ve bu adaların halkın hizmetine sunulması amacıyla 2015 yılında temeli atılan proje tamamlandı. Adı, 2013 yılında Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak değiştirilen Yassıada, darbe döneminin karanlığına ışık tutacak merkez haline geldi. Çehresi son 5 yılda değişen 103 bin 750 metrekarelik alana sahip ada, demokrasiye vurulan darbenin yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından halkın hizmetine açılacak. Darbelerin sonuçlarını yeni nesillere aktarırken dünyaya da demokrasi ve özgürlükler konusunda ev sahipliği yapacak olan adada, söz konusu dönemde yargılamaların yapıldığı mahkeme salonu da 27 Mayıs Müzesi'ne dönüştürüldü. Adada, 600 kişilik Adnan Menderes Kongre Merkezi'nin yanı sıra cami, 125 odalı otel, kütüphane, sergi salonu, seyir terasları ve Demokrasi Parkı gibi birçok donatı alanı bulunuyor. Adada bulunan 24 metre uzunluğundaki Demokrasi Feneri, karanlıktan aydınlığa geçişi ve demokrasinin geleceği tuttuğu ışığı simgeliyor. Bu arada, hummalı çalışma neticesinde yeni şeklini alan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın logosuna yandan bakıldığında Adnan Menderes'in silüeti görülüyor. Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndan ilk kareler Türk demokrasi tarihinde "kara bir leke" olan 27 Mayıs 1960 darbesinin 60. yılında Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası adıyla bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından hizmete açılacak.



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Utanç yılları

27 Mayıs ihanetinin yargılama merkezi Yassıada’da, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin zulmüne uğrayan Demokrat Partili 592 siyasetçi, 15 ay boyunca hücrelerde tutuldu. Başta Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakan Adnan Menderes olmak üzere, dönemin bakanları, siyasetçileri ve yöneticileri tecrit edilip aileleriyle dahi görüştürülmedi. Yassıada’daki sözde yargılamanın sonucunda 15 Eylül günü idam kararı açıklanırken, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan 16 Eylül 1961’de, Başbakan Adnan Menderes ise 17 Eylül’de idam edildi.

OYNAT 02:02 Demokrasi ve Özgürlükler Adası yolunda Yassıada'nın hüzünlü hikayesi TVNET Yayın Müdür İsmail Halis, 27 Mayıs 1960 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gerçekleşmiş ilk askeri darbe sonucu dönemin eski Başbakanı Adnan Menderes , Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edildiği Yassıada'ya, şimdiki ismiyle Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na giderken yaşanılan o utanç yıllarını aktardı.

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OYNAT 01:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Demokrasimize gölge düşürmeye çalışanlar 27 Mayıs hayranıdır Türk demokrasi tarihinin en karanlık dönemlerinden birine ev sahipliği yapan Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde yaptığı konuşmasında, 'Ülkemizde bugün demokrasimize gölge düşürmeye çalışanlara dikkat edin. Hepsi de 27 Mayıs hayranıdır' dedi. BiP'te paylaş

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Esaretten özgürlüğe

Kamuoyunda “yaslıada” olarak bilinen Yassıada’yı dönüştürme çalışmaları 5 yıl önce başlamıştı. 27 Mayıs darbesinin 60’ıncı yıl dönümünde “Demokrasi ve Özgürlükler Adası” adıyla ve yeni çehresiyle açılan adada, darbecilerin astığı Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu’nun hatıraları yaşatılıyor. Darbe ve darbecilerin gerçek yüzünü ortaya koyan adadaki Demokrasi ve Özgürlükler Müzesi’nin açık bölümünde, dünyanın demokrasi tecrübesi ve insan hakları tarihinin aktarıldığı sergi alanları bulunuyor. Bu bölümde “özgürlük” sözü bütün dünya dillerinde kabartmalarla yer alıyor.

YARGILAMALAR CANLANDIRILIYOR

Adaya gelenleri, darbe mahkemesinde yargılananların iskelede el konulan bavulları karşılıyor. Adadaki tarihi yapılar müze formuyla yenilenirken en önemlisi, Menderes ve arkadaşlarının yargılandığı ve idam cezası aldığı spor salonu oldu. Buradaki sanık sandalyeleri, mahkeme heyeti ve sanık avukatlarının yerleri o döneme benzetilerek birebir yapıldı. Aynı zamanda Mahkeme Başkanı Salim Başol, heyet üyeleri, savcıların ve savunma avukatlarının balmumu heykelleri konuldu.