İlk kez Konya'da ele geçirildi: Bin TL'ye bonzaili peçete! Konya emniyeti tarafından gerçekleştirilen operasyonda bu zamana kadar ilk kez ele geçirilen bir ürüne rastlandı. Uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda ilk kez peçeteye emdirilmiş bonzai ele geçirildi. Operasyon kapsamında 18 kişi gözaltına alınırken, peçeteye emdirilmiş bonzainin satış fiyatının ise bin TL olduğu belirtildi.

Haber Merkezi 27 Haziran 2020, 12:34 Son Güncelleme: 27 Haziran 2020, 12:40 DHA