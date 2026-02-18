İlk teravih ilk sahur

Rahmet, mağfiret ve bereket ayı Ramazan’a kavuşmanın coşkusu tüm yurdu sardı. Müslümanlar bu akşam kılınacak ilk teravih namazıyla Ramazan’ın manevi iklimine adım atacak, ardından gece sahura kalkarak ilk oruçlarına niyet edecek. Yarın akşam ise ilk iftar sofralarında buluşmanın sevinci yaşanacak. Paylaşma, dayanışma ve sabır ayı olan Ramazan’da yalnızca sofralar değil gönüller de birleşecek. Aileler sahur ve iftarda bir araya gelirken, şehirler yeniden o eşsiz Ramazan atmosferiyle dolacak.

TERAVİH 20.08'DE

On bir ayın sultanı Ramazan’ın gelişiyle birlikte camilerde hazırlıklar tamamlandı. Gül sularıyla yıkanan mabetler ışıl ışıl süslenirken, asırlık mahya geleneği yeniden gökyüzünü aydınlattı. İstanbul’da saat 20.08’de, Ankara’da 19.52’de, İzmir’de ise 20.15’te ilk teravih namazı eda edilecek. Müminler, omuz omuza vererek Ramazan’ın huzurunu ve bereketini birlikte yaşayacak.

144 CAMİDE HATİMLE KILINACAK

Ramazan boyunca İstanbul’daki 144 camide hatimle, 81 camide ise enderun usulü teravih namazı kılınacak; 92 cami yedi gün 24 saat ibadete açık olacak. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Eyüp Sultan Camii, Süleymaniye Camii, Valide-i Cedid Camii ve Ataşehir Mimar Sinan Camii başta olmak üzere şehrin simge mabetleri mahyalarla donatıldı.

İMSAK VAKTİ 06.22

Ramazan heyecanı çarşıya pazara da yansıdı. İlk sahur ve ilk iftar için alışverişe çıkan vatandaşlar marketlerde yoğunluk oluşturdu. Belediyeler kurdukları iftar çadırlarıyla binlerce kişiyi aynı sofrada buluşturmaya hazırlanıyor. İlk imsak vakti İstanbul’da 06.22, Ankara’da 06.06, İzmir’de 06.29 olarak uygulanacak. Ramazan’ın ilk iftarında ise İstanbul’da saat 18.49’da, Ankara’da 18.35’te, İzmir’de 19.00’da oruçlar açılacak.



