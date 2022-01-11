İlk ziyaret Balkanlar’a

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Sıkıysa yanında havlayanları sustur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Karaman İl Danışma Meclisi'nde açıklamalarda bulundu. CHP'li Özgür Özel'in din eğitimini 'Orta Çağ zihniyeti' olarak nitelendirmesine tepki gösteren Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşananlara bilerek sessiz kaldığını vurgulayarak, 'Bay Kemal yanındaki o tiplerin söyledikleri karşısında bir şey söylüyor mu? Söylemiyor. Çünkü onun cinsi de cibilliyeti de o. Sıkıysa çık bu havlayanları sustur. Bu ülkede bizim dinimize, Diyanet'imize saldıracak olanların haddini de hesabını da biz sorarız. Sizin sokak teröristlerinden ne farkınız var?' diye konuştu.