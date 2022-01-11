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ANKARA

İlk ziyaret Balkanlar’a

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2022 maratonunda ilk yurt dışı durağı Arnavutluk olacak. Erdoğan, 17 Ocak’ta bu ülkeye günübirlik bir ziyarette bulunacak.

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Osman Özgan Yeni Şafak
İlk ziyaret Balkanlar’a
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgın şartlarına rağmen geçtiğimiz yıl yoğun diplomasi trafiğine imza attı ve 14 yurt dışı ziyareti gerçekleştirdi. Erdoğan yeni yılda da yurt dışı ziyaretlerine başlıyor.

  • Erdoğan, 2022’deki yurt dışı ziyaretlerinin ilkini Arnavutluk’a gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Ocak’ta Arnavutluk’a günübirlik ziyarette bulunacak. Ziyaret kapsamında iki ülke ilişkilerinin ve bölgesel konuların ele alınmasının beklendiği belirtiliyor.

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FETÖ İLE MÜCADELE

Ziyaretteki önemli başlıklardan birisinin de ülkedeki FETÖ faaliyetleri ve bu kapsamla örgütle mücadele olması bekleniyor. Erdoğan, daha önce, “FETÖ terör örgütünün her iki ülke için de tehdit oluşturduğu konusunda Arnavutluk bakanlarıyla hemfikiriz. FETÖ’nün iki ülke arasındaki ilişkileri zehirlemesine izin vermeyeceğiz” demişti.

ARNAVUTLUK’LA SIK TEMAS

  • Erdoğan’ın geçtiğimiz yıl ilk konuğu 6 Ocak’ta Türkiye’ye gelen Arnavutluk Başbakanı Edi Rama olmuştu. Ayrıca ikili, geçtiğimiz eylül ayında BM 76. Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta bir araya gelmişti. Öte yandan, Erdoğan, 28 Aralık’ta da Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita Nikolla’yı kabul etmişti.

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