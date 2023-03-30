İlkesiz kazanmaktansa mertlikle kaybederim

İYİ Parti’den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, gerekçesini “Kendimi çok değersiz hissettim” sözleriyle açıkladı.

Ağıralioğlu, istifasının ardından TBMM’de basın toplantısı düzenledi. “Siyasi mücadelem içinde partim ve partimin aidiyet duyduğu bu pakt içindeki pozisyonum partime yük olmaya başlamıştı” diyen Ağıralioğlu, istifasının böyle bir duyguyu barındırdığını söyledi. Ağıralioğlu, şunları söyledi: “Cumhurbaşkanlığı ortak adaylığı iradesine imza atmadım, partimin oldubitti ile karşı karşıya bırakılıp, emeklerin 3- 5 günde heba edilmesine itiraz ettim. Bize dayatılan, bu dayatmanın akabinde memleketin en müstesna makamlarının şantaja maruz kaldığı gerçeğinin beni mecbur ettiği kararı verdim.”

KENDİMİ DEĞERSİZ HİSSETTİM

“Görev değişikliklerinden sonra aldığım tutumlar ortadadır. 3- 4 kere görev değişikliğine maruz kaldım, bazılarının haberini basından öğrendim. Ben basından görev değişikliğimi öğrendiğim iki seferde, kendimi çok değersiz hissettim.”

İtiraz süreçlerinde yaptığı ilk toplantısından sonra şehit ailelerinden dua, Kandil ve Pensilvanya’dan beddua aldığını belirten Ağıralioğlu, “Mücadele edeceğiz ama devlet, millet düşmanlarına tebessüm etmeyeceğiz. Siyasi rekabet edeceğiz ama çocuklarımızın katillerinden bir şey ummayacağız” ifadelerini kullandı.

Adım adım tasfiye

İYİ Parti’den örtülü bir şekilde istifaya yönlendirilen Ağıralioğlu’nun partisinden kopuşu adım adım geldi. Ağıralioğlu’nu istifaya götüren süreçte, Millet İttifakı’nın HDP ile iş birliği ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı da etkili oldu. 2018’de ilk defa İYİ Parti listelerinden TBMM’ye İstanbul milletvekili olarak giren Ağıralioğlu, ilk olarak 2019’a kadar Meclis’te grup başkanvekilliği görevini üstlendi. Ancak bu görevden alındı. Sonrasında parti sözcülüğüne getirildi. Bu da uzun sürmedi. 2022’de Başkanlık Divanı’na ‘Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler’den sorumlu genel başkan yardımcısı olarak girdi. Sonrasında divanda yaşanan değişiklikle liste dışı bırakıldı.

Hemen sırt çevirdiler

HDP’yle ortaklık sonrasında “İYİ Parti’ye masada pusu kuruldu” çıkışı bir hafta önce parti içinde alkışlanan İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’na istifa sonrasında sırt çevrildi. Buna karşın Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyici paylaşımlar yapıldı. Bununla da yetinilmeyerek eteklerdeki taşlar döküldü. İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Rıdvan Uz, Ağıralioğlu’na tepki göstererek, “Divanda 6’lı Masa’ya dönülmesi konusunda el kaldırandın, şimdi ne oldu?” diye sordu.

İYİ Parti Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu da Ağıralioğlu’nun resmi olarak istifa etmesinin ardından yaptığı Twitter paylaşımında, “46 gün sonra Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı, İYİ Parti iktidar olacak” dedi. İYİ Partili Bahadır Erdem de “Bu seçimde isimlerin önemi yok” ifadelerini kullandığı paylaşımında, Ağıralioğlu’nun istifasını eleştirdi. Erdem paylaşımının devamında; “Onun için hiç kimse kendini kandırmasın. Mazeret aramasın. Milleti aptal yerine koymasın” diye yazdı.







