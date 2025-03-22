İmamoğlu'nun ekibi çözülüyor: İBB soruşturmasında sanıklar birbirini satmaya başladı

Gelen kulis bilgilerine göre; sanıkların çoğu kendi paçasını kurtarma derdine düştü. Hiç kimse susmuyor, hiç kimse “Ben yaptım.” demiyor.

Herkes bir üstünü işaret ediyor, herkes sırasıyla birbirini satıyor. İçeride, “Beni değil, onu alın.” diyerek atılan imzalar gün yüzüne çıktıkça skandalın boyutu büyüyor.