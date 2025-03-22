İmamoğlu'nun ekibi çözülüyor: İBB soruşturmasında sanıklar birbirini satmaya başladı

Sorguya alınan İBB çalışanları, bir bir üst amirlerini şikayet ederek itirafçı oluyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) kapalı kapılar ardında yürütülen soruşturma adeta bir dağılma sürecine dönüştü. Ekrem İmamoğlu ve çevresinde yer alan 90 kişilik ekip ifadeye alındı ama olay yalnızca bir ifade süreci değil, içeride tam anlamıyla bir itiraf savaşı yaşanıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 106 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Suç örgütü liderliğiyle suçlanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 90 kişi gözaltına alındı. İmamoğlu ilk ifadesinde 121 sayfalık sorulara "Sorularınızı muhatap almıyorum" diyerek tek ağızdan yanıt verdi.
İmamoğlu'nun ekibi çözülüyor
Gelen kulis bilgilerine göre; sanıkların çoğu kendi paçasını kurtarma derdine düştü. Hiç kimse susmuyor, hiç kimse “Ben yaptım.” demiyor.
Herkes bir üstünü işaret ediyor, herkes sırasıyla birbirini satıyor. İçeride, “Beni değil, onu alın.” diyerek atılan imzalar gün yüzüne çıktıkça skandalın boyutu büyüyor.
"İç yapıdaki çözülme büyüdü"
İBB’nin bazı daire başkanlarından alt kademe yöneticilere kadar herkes zincirleme birbirini suçlarken iç yapıdaki çözülme neredeyse gözle görülür hâle geldi.
İfadelerde adı geçen bazı isimlerin telefonları kapalı, bazıları ise avukat arayışında.
CHP'nin üst kademesi yaşananlardan haberdar
Ankara’daki sessizlik dikkat çekerken CHP’nin üst kademesinin yaşananlardan haberdar olduğu fakat süreci şimdilik izlemekle yetindiği konuşuluyor.
Bu yaşananlar sadece bir belediye krizi değil; 2028’e giden yolda muhalefet içindeki kartların yeniden karılmasına neden olabilir.
Bir dönem “değişim” rüzgârı estiren ekip şimdi birbirini yel gibi savuruyor. Görünen o ki bu daha başlangıç.
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