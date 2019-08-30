İmamoğlu'nun sözcüsü seçim vaadini inkar etti

Seçim öncesi katıldığı programlarda ve mitinglerde ilkokul öğrencilerine ücretsiz servis vaadinde bulunan İBB Başkanı İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde öğrenci servislerine yüzde 13 zam yapmıştı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun Sözcüsü Murat Ongun ise, gerçekleştirilmeyen vaatle ilgili 'seçim kampanya sorumlusunu' suçladı.
Akşam gazetesine konuşan Murat Olgun, "Bu Ekrem Bey’in vaadi değil. O konuyu yerel seçim kampanya sorumlusu Ateş İlyas Başsoy’a sorun.” ifadelerini kullandı.
SÖZ VAR AMA RAFTA BEKLİYOR
- İmamoğlu’nun yerine getirmesi beklenen birçok vaadi rafta: Her mahalleye kreş, Kent Gıda Konseyi, Halk-Süt, bağımlılıkla mücadele merkezi, İstanbul Çocuk Fonu, Saraçhane Gençlik Kütüphanesi, yabancı dil kursu, 200 bin kişiye iş, üniversite öğrencilerine burs ve yurt.