İmamoğlu'nun sözcüsü seçim vaadini inkar etti Seçim öncesi 'öğrencilere ücretsiz servis' vaadiyle oy toplayan Ekrem İmamoğlu, bir skandala imza atarak servis ücretlerine yüzde 13 zam yaptı. Gelen tepkilere yanıt veren CHP'li İmamoğlu'nun Sözcüsü Murat Ongun, "Bu Ekrem Bey’in vaadi değil. O konuyu yerel seçim kampanya sorumlusu Ateş İlyas Başsoy’a sorun” açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi 30 Ağustos 2019, 19:56 Son Güncelleme: 30 Ağustos 2019, 20:02 Yeni Şafak