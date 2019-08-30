Gündem İmamoğlunun sözcüsü seçim vaadini inkar etti
İSTANBUL

İmamoğlu'nun sözcüsü seçim vaadini inkar etti

Seçim öncesi 'öğrencilere ücretsiz servis' vaadiyle oy toplayan Ekrem İmamoğlu, bir skandala imza atarak servis ücretlerine yüzde 13 zam yaptı. Gelen tepkilere yanıt veren CHP'li İmamoğlu'nun Sözcüsü Murat Ongun, "Bu Ekrem Bey’in vaadi değil. O konuyu yerel seçim kampanya sorumlusu Ateş İlyas Başsoy’a sorun” açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu

Seçim öncesi katıldığı programlarda ve mitinglerde ilkokul öğrencilerine ücretsiz servis vaadinde bulunan İBB Başkanı İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde öğrenci servislerine yüzde 13 zam yapmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun Sözcüsü Murat Ongun ise, gerçekleştirilmeyen vaatle ilgili 'seçim kampanya sorumlusunu' suçladı.

Akşam gazetesine konuşan Murat Olgun, "Bu Ekrem Bey’in vaadi değil. O konuyu yerel seçim kampanya sorumlusu Ateş İlyas Başsoy’a sorun.” ifadelerini kullandı.

SÖZ VAR AMA RAFTA BEKLİYOR

  • İmamoğlu’nun yerine getirmesi beklenen birçok vaadi rafta: Her mahalleye kreş, Kent Gıda Konseyi, Halk-Süt, bağımlılıkla mücadele merkezi, İstanbul Çocuk Fonu, Saraçhane Gençlik Kütüphanesi, yabancı dil kursu, 200 bin kişiye iş, üniversite öğrencilerine burs ve yurt.

Servis vaadi fos çıktı
GÜNDEM
Servis vaadi fos çıktı
Fatura cepleri yakacak

Fatura cepleri yakacak

Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 14.97 zam yapıldı.
Yeni zaferler gelecek

Yeni zaferler gelecek

Erdoğan, Fırat'ın doğusuna ilişkin mesajlar verdi.
Kayseride unutulmaz maç

Kayseri'de
unutulmaz maç

5 gol atıldı 5 de kırmızı kart çıktı bu da son sahne.
İki ismi ilk kez çağırdı

İki ismi ilk kez çağırdı

​Şenol Güneş, A Milli Takımımızın kadrosunu açıkladı.
Taksiciler 'zam' kuyruğunda

Taksiciler 'zam' kuyruğunda

Zamlı tarife pazartesi günü başlıyor.
Seçim vaadini<br>inkar ettiler!

Seçim vaadini
inkar ettiler!

'Ücretsiz olacak' dedikleri öğrenci servislerine zam yapmışlardı.

Her an her şeyi yapabiliriz

Her an her şeyi yapabiliriz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova dönüşü, Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Karagül'ün sorularını cevapladı.
İzmir sallandı

İzmir sallandı

Ege Denizi'nde deprem: İzmir ve Aydın'da hissedildi
Ateşkes kararı

Ateşkes kararı

​Rusya, Esed rejiminin İdlib'e yapacağı ateşkes tarihini açıkladı.

​Bu sezon ülke puanı sıralaması açısından kritik bir sezon yaşayacağız.
Rakiplerimiz belli oldu

Rakiplerimiz belli oldu

Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'un grupları belirlendi.
Kan davası dehşeti

Kan davası dehşeti

Defalarca bıçaklayıp kimseyi yaklaştırmadılar.
İkinci ortak<br>helikopter uçuşu

İkinci ortak
helikopter uçuşu

​4 helikopter havadan keşif ve gözetleme yaptı.
Mısırlı yıldız <br>İstanbul'a geliyor

Mısırlı yıldız
İstanbul'a geliyor

​Beşiktaş, Arsenalli futbolcu ile anlaşmaya vardı.
İstediğimiz<br>noktada değil

İstediğimiz
noktada değil

​Erdoğan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Oruç Reis<br>Akdeniz'e indi

Oruç Reis
Akdeniz'e indi

​Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı video yayımladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.