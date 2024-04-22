İnan: Erzan kadar banka da suçlu!

1 milyon 535 bin dolar kaybeden eski milli futbolcu Selçuk İnan, Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde müşteki sıfatıyla ifade verdi. Fonu Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’nun yönettiğini belirten İnan, söz konusu parayı Erzan ile birlikte bu iki ismin zimmetine geçirdiğini öne sürdü.

Erzan'ı 2011'den bu yana tanıdığını belirten İnan, banka işlemleri sebebiyle arada güven ilişkisinin oluştuğunu anlattı. Erzan'ın kendisine, "Denizbank'in bir kurumsal fonunun olduğu ve fonun başında da banka yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun olduğunu" belirterek para yatırılması durumunda kâr payı alacaklarını anlatan İnan, "Kendisiyle birlikte fonu Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun yönettiğini ve bütün işlemleri onların yaptığını söyledi. Bunun üzerine ben toplamda 3 milyon 685 bin doları 3 seferde yatırdım. Paraları banka hesaplarımdan çektim" diye anlattı.