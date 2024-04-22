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İnan: Erzan kadar banka da suçlu!

Kamuoyunda Fatih Terim fonu olarak bilinen aralarında Seçil Erzan'ın da bulunduğu 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasında yeni gelişme yaşandı.

Şahin Şen
04:00 - 22/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 01:32 - 22/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Selçuk İnan, Seçil Erzan.
Selçuk İnan, Seçil Erzan.

1 milyon 535 bin dolar kaybeden eski milli futbolcu Selçuk İnan, Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde müşteki sıfatıyla ifade verdi. Fonu Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’nun yönettiğini belirten İnan, söz konusu parayı Erzan ile birlikte bu iki ismin zimmetine geçirdiğini öne sürdü.

FONU BİRLİKTE YÖNETİYORLAR

Erzan'ı 2011'den bu yana tanıdığını belirten İnan, banka işlemleri sebebiyle arada güven ilişkisinin oluştuğunu anlattı. Erzan'ın kendisine, "Denizbank'in bir kurumsal fonunun olduğu ve fonun başında da banka yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun olduğunu" belirterek para yatırılması durumunda kâr payı alacaklarını anlatan İnan, "Kendisiyle birlikte fonu Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun yönettiğini ve bütün işlemleri onların yaptığını söyledi. Bunun üzerine ben toplamda 3 milyon 685 bin doları 3 seferde yatırdım. Paraları banka hesaplarımdan çektim" diye anlattı.

PARAYI BANKADA TESLİM ETTİM

Paraları Denizbank'ın Büyükdere Şubesi veznesinden Erzan ile birlikte çektiklerini söyleyen İnan, müdür yardımcısı Asiye Öztürk, vezne ve güvenliğin bu duruma şahit olduğunu anlattı. İnan, bankanın sorumluluktan kurtulmaya çalıştığını belirterek, gerekenin yapılmasını istedi.


#Fon Vurgunu
#Seçil Erzan
#Gündem
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