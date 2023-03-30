İnce şimdilik çekilmedi: Hoş geldiniz Güle güle

14 Mayıs yaklaştıkça siyaset kulisleri de hızlanıyor. Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’yi “adaylıktan vazgeçirmek için” ziyaret etti. Memleket Partisi Genel Merkezi’ne beraberindeki heyetle gelen Kılıçdaroğlu’nu, Muharrem İnce karşıladı. Genel başkanlar gazetecilere açıklama yapmadan içeri girdi. Basına kapalı yapılan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

KABUL ETTİĞİ İÇİN TEŞEKKÜRLER

Ziyaretin ardından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, İnce’nin adaylığına hiç değinmeyerek “Deprem bölgesiyle ilgili kanun teklifi hazırlıyoruz. O konuda genel başkana ayrıntılı bilgi verdim.

İşin özü Halil İbrahim sofrasını büyütmeye çalışıyoruz. Beraber olmaya, birlikte olmaya çalışıyoruz. Bizi kabul ettiği için sayın genel başkan ve arkadaşlarına tekrar teşekkür ederim” dedi.

AYAĞINIZA SAĞLIK!

İnce ise “Memleket partisi olarak biz ittifaklar olmalıdır siyasette. Bu ittifaklar menfaat ittifakları olmamalıdır. İlke ittifakları olmalıdır. Bizim ilkelerimiz nettir. Bir Atatürk’ü tartıştırmayız. İki teröre karşı mesafeliyiz. Kadın hakları konusunda çok kararlıyız. Bu duruştan asla taviz vermeyiz. İlkeler etrafında bu memleketi ayağa kaldırabiliriz. Genel Başkan’a geldikleri için çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık hoş geldiniz, güle güle” diye konuştu.

HERKES BİZE ATEŞ EDİYOR

Gazetecilerin “Adaylıktan çekilecel misiniz?” sorusu üzerine İnce, şunları söyledi: “Hayır, öyle bir şey demedim. Biz döne döne Köroğlu gibi savaşıyoruz. Bütün PKK’lılar, kaçak FETÖ’cüler herkes ateş ediyor bize sağdan soldan. Biz de Köroğlu gibi döne döne vuruşmaya devam edeceğiz.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (sağda), ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake (solda).

Önce Flake sonra İnce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İnce’yi ziyareti öncesinde ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake’i kabul etti. CHP’den yapılan açıklamaya göre, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, ABD Ankara Büyükelçisi Flake ile CHP Genel Merkezi’ndeki makamında bir araya geldi.







