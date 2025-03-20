İngiltere’ye yeni şehitlik

Türk şehitlerinin hatırasını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla yurt dışında bulunan şehitlik ve anıtların korunması, onarılması ve yeni anıtların inşa edilmesine yönelik çalışmalar Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Edinilen bilgilere göre, Belarus, Lübnan, İngiltere’de Liverpool, Irak’ta Basra ve Sırbistan’da, şehit düşen Türk askerlerinin anısını yaşatmak için yeni şehitlik ve anıtların inşası için girişimler Dışişleri kanalıyla sürüyor. Liverpool kentinde yapılacak olan şehitlikle beraber İngiltere’deki şehitlik sayısı artacak. İngiltere’deki ilk Türk Şehitliği Portsmouth'da. 1850 yılında buraya seyir ve topçuluk eğitimi için gelen Mirat-ı Zafer ve Sirag-ı Bahri adlı iki firkateynin mürettebatından 26 denizci salgın hastalık ve kaza dolayısıyla vefat etmişti. İngiltere’deki ikinci şehitlik ise II. Dünya Savaşı sırasında pilotluk eğitimi için İngiltere'ye gönderilen ve orada eğitimleri sırasında şehit düşen Türk askerleri için kuruldu. Brookwood Türk Hava Şehitliği'nde 14 Hava Kuvvetleri subayımızın mezarı var.