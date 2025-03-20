Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
İngiltere’ye yeni şehitlik

İngiltere’ye yeni şehitlik

Canberk Doğan
04:0020/03/2025, Perşembe
G: 20/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye, yurt dışındaki ecdat yadigarı şehitliklerine yenilerini eklemeyi hedefliyor.

Türk şehitlerinin hatırasını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla yurt dışında bulunan şehitlik ve anıtların korunması, onarılması ve yeni anıtların inşa edilmesine yönelik çalışmalar Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Edinilen bilgilere göre, Belarus, Lübnan, İngiltere’de Liverpool, Irak’ta Basra ve Sırbistan’da, şehit düşen Türk askerlerinin anısını yaşatmak için yeni şehitlik ve anıtların inşası için girişimler Dışişleri kanalıyla sürüyor. Liverpool kentinde yapılacak olan şehitlikle beraber İngiltere’deki şehitlik sayısı artacak. İngiltere’deki ilk Türk Şehitliği Portsmouth'da. 1850 yılında buraya seyir ve topçuluk eğitimi için gelen Mirat-ı Zafer ve Sirag-ı Bahri adlı iki firkateynin mürettebatından 26 denizci salgın hastalık ve kaza dolayısıyla vefat etmişti. İngiltere’deki ikinci şehitlik ise II. Dünya Savaşı sırasında pilotluk eğitimi için İngiltere'ye gönderilen ve orada eğitimleri sırasında şehit düşen Türk askerleri için kuruldu. Brookwood Türk Hava Şehitliği'nde 14 Hava Kuvvetleri subayımızın mezarı var.




#Şehitlik
#İngiltere
#Tarih

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman? Bir sonraki seçim tarihi belli mi?