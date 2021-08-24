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ANKARA

İnsani kriz kapıda: Fiyatlar ikiye katlandı

Türkiye’nin Mezar-ı Şerif Din Hizmetleri Ataşesi Abdulcelil Alpkıray, Afganistan’da derinleşen insani krize dikkat çekti: Ticaret yolları açık olmakla birlikte mal gelmediği için fiyatlar iki katına çıkmış durumda. Un, pirinç, çay gibi malzemelerin fiyatı arttı. Şu an bölgede insani yardımı yapacak uluslararası STK bulunmuyor.

Yasemin Asan Yeni Şafak
​İnsani kriz kapıda: Fiyatlar ikiye katlandı
Mezar-ı Şerif Din Hizmetleri Ataşesi ülkedeki insani durumu anlattı.

Türkiye’nin Mezar-ı Şerif Din Hizmetleri Ataşesi Abdulcelil Alpkıray, Afganistan’da derinleşen insani krize işaret etti. “Uluslararası ticaret yolları açık olmakla birlikte mal gelmediği için fiyatlar iki katına çıkmış durumda” diyen Alpkıray, “Un, pirinç, çay gibi malzemelerin fiyatı arttı. 1 dolar 70 Afgani'ydi, şimdi 90 Afgani” dedi.

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TÜRKİYE’DEN YARDIM

  • Alpkıray, ülkedeki insani durumu anlatarak şu bilgileri verdi: “Afganistan’da son iki yıldır savaşın şiddetinin artması ile özellikle kırsalda çok sıkıntı çekip şehir merkezine gelen on binlerce insan var. Bu insanlara Diyanet Vakfı olarak gıda, çadır, battaniye, odun-kömür yardımları yapıyoruz. Diyanet Vakfı’nın yetmediği yerlerde Türk Kızılayı yardım etti. TİKA aynı şekilde yardım ulaştırdı.

1 DOLAR 90 AFGANİ’YE ÇIKTI

Taliban’ın gelmesiyle bir haftalık durumda ise uluslararası ticaret yolları açık olmakla birlikte mal gelmediği için fiyatlar iki katına çıkmış durumda. Un, pirinç, çay gibi malzemelerin fiyatı arttı. Doların fiyatı yükseldi. 1 dolar 70 Afgani'ydi, şimdi 90 Afgani. İnsani kriz daha da arttı.

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ULUSLARARASI STK YOK

  • İnsani yardım dışında eğitim desteği sağlıyoruz. Diğer bir sorun da yetim çocuklar. Savaş olduğu için bir önceki yılda ölen asker sayısı 10 bin civarında. Yani ölen 10 bin kişinin bir çocuğu olsa 10 bin yetim demek. Buna çözüm bulmak adına yetimhane inşaatını bitirdik. Olaylar sakinleştiğinde yetim çocukları almaya başlayacağız. Şu an bölgede insani yardımı yapacak uluslararası STK bulunmuyor.”
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