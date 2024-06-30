İnsanlık için hayaliniz olsun

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Bir duruşu olmalı insanın, bir bakışı, bir anlayışı, bir davası olmalı. Çünkü insana yaşadığını hissettiren aldığı nefes ve atan kalbi değildir” dedi. Erdoğan, NUN Okulları’nın 4. Mezuniyet Töreni'nde, torunu Ahmet Akif Albayrak'ın da aralarında bulunduğu öğrencilerin sevincine ortak oldu. NUN Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim öğretim dönemini başarıyla geride bırakan okulda mezuniyet sevinci yaşandı.

HAYATA ÇİFT KANATLI HAZIRLANIYORLAR

Aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu Ahmet Akif'in de bulunduğu öğrencilerin mezuniyetlerinde duygulu anlar da yaşandı. Törende konuşan Erdoğan, bundan 10 sene önce milli ve manevi değerlerine bağlı iyi insan yetiştirmek gayesiyle kurulan NUN Okulları'nın da tıpkı çocuklar gibi günbegün büyümesine ve olgunlaşmasına yakından şahitlik ettiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fıtratı koruyan bir terbiye anlayışıyla eğitime yaklaşan bu güzide kurumda görüyorum ki öğrenciler hayata çift kanatlı hazırlanıyor. Bir yandan manevi değerlerine sahip çıkan diğer yandan sorgulayan, bilgi, irade, duygu ve eylem bütünlüğüne sahip nesiller yetiştiriliyor" dedi.

KURDUĞUNUZ HAYALLERİNİZ OLSUN

Öğrencilere nasihatte bulunan Erdoğan, şöyle devam etti: "Bir duruşu olmalı insanın, bir bakışı, bir anlayışı, bir davası olmalı. Çünkü insana yaşadığını hissettiren aldığı nefes ve atan kalbi değildir. İnsana yaşadığını asıl hissettiren, kendisini aşkın bir davaya adaması ve o dava uğruna mücadele vermesidir. Kendiniz için, Türkiye için, ümmet için, insanlık için kurduğunuz hayalleriniz olsun. Hep söylediğim gibi 'Aşkınan koşan yorulmaz.' Yorgunluğu hissettirmeyecek, sizi geceleri dahi ayakta tutacak, koştukça daha da ileriye gitme isteği uyandıracak idealleriniz olsun."

KARAMAN ONUR KONUĞU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezuniyet törenine onur konuğu olarak katılan hocası ve Yeni Şafak yazarı Prof. Dr. Hayreddin Karaman'ı gençlere seslenmek üzere takdim etti. Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, torunu Ahmet Akif'e diplomasını verdi.

MAĞDUR ÇOCUKLARA İTHAF ETTİ

On yıl önce ülkesinde yaşanan iç savaş sebebiyle Türkiye'ye sığınan ve bu yıl tam burslu olarak dünyanın en prestijli mühendislik okullarından Caltech'ten kabul alan Muhammed Halil, 2023-2024 mezunlarını temsilen konuştu. Okul derece ödülünü ülkesini terk etmek zorunda kalmış ya da kendi topraklarında soykırıma uğramış çocuklara ithaf eden Halil, arkadaşlarına dayanışma, üretkenlik ve ortak gayeyle daha iyi bir geleceğin mümkün olacağını ve bölgenin sorunlarının çözülebileceğini söyledi.

69 öğrenci daha mezun oldu

Kurucusunun Berat Albayrak ve Yönetim Kurulu Başkanı’nın Esra Albayrak olduğu NUN Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından kurulan okul, kuruluşundan bu yana yurt içi ve yurt dışında birçok prestijli üniversiteden kabul alan mezunlarının arasına bu yıl 69 öğrencisini daha kattı. Okulda yapılan törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Prof. Dr. Hayrettin Karaman ve Sadık Albayrak katıldı.

Zirvelerde ana gündem Gazze

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, temmuz ayında uluslararası zirveler kapsamında yoğun diplomasi programı yürütecek. Erdoğan’ın zirveler kapsamında yapılan toplantılarda ve ikili görüşmelerde en önemli gündem maddesi, İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırım olacak.

NATO ZİRVESİ 9-11 TEMMUZ’DA

Erdoğan, 3-4 Temmuz'da Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak. Erdoğan, 6 Temmuz'da ise Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne iştirak edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temmuz ayındaki yoğun diplomasi trafiğinin en önemli ayaklarından biri de ABD olacak. Erdoğan, 9-11 Temmuz tarihlerinde ABD'nin başkenti Washington DC'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak.

ÇOK SAYIDA İKİLİ GÖRÜŞME YAPACAK

Erdoğan'ın katılacağı zirvelerde çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor. Uluslararası teşkilatlar kapsamındaki iş birliğini geliştirecek adımların da ele alınacağı zirvelerde Erdoğan'ın en önemli gündem maddelerinden biri Gazze olacak. Zirvelerde Rusya-Ukrayna savaşı, terörle mücadelede iş birliği, ekonomik ve ticari iş birliği konuları de ele alınacak.

Türkmenistan ile ilişkiler ileri taşınacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. İki ülke ilişkilerinin her alanda ve çok taraflı platformlarda daha ileriye taşınacağına inandığını ifade eden Erdoğan, Berdimuhammedov'un doğum gününü de tebrik etti.







