İnternet üzerinden dolandırıcılık yapan çift yakalandı: Biri 33 yıl biri 71 yıl hapis cezasıyla aranıyordu

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarındaki hapis cezaları nedeniyle aranan çifti yakalamak için çalışma başlattı. Sancaktepe'de oldukları belirlenen şüphelilerin kaldığı ev belirlendi. Şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan baskında Buse Yılmaz ile Turan Yılmaz polis ekipleri tarafından yakalandı. Aranan Şahıslar Büro Amirliğinde işlemleri yapılan zanlılardan Buse Yılmaz'ın daha önceden 14 suç kaydı bulunduğu ayrıca UYAP üzerinden dolandırıcılık suçlarından 53 aranması olduğu belirlendi. Buse Yılmaz'ın 33 yıl hapis cezası nedeniyle de arandığı belirlendi. Turan Yılmaz'ın ise daha önceden 46 suç kaydı bulunduğu, UYAP üzerinde dolandırıcılık suçundan 79 aranması olduğu belirlendi. Turan Yılmaz hakkında toplam 71 yıl hapis cezası verildiği öğrenildi.