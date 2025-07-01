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İnternet üzerinden dolandırıcılık yapan çift yakalandı: Biri 33 yıl biri 71 yıl hapis cezasıyla aranıyordu

İnternet üzerinden dolandırıcılık yapan çift yakalandı: Biri 33 yıl biri 71 yıl hapis cezasıyla aranıyordu

13:071/07/2025, Salı
DHA
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Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

İnternet üzerindeki satış sitelerini kullanarak dolandırıcılık yapan çift, haklarında kesinleşen hapis cezalarının ardından gözaltına alındı. Şüphelilerden Buse Yılmaz (31) hakkında 33 yıl eşi Turan Yılmaz'ın (46) ise 71 yıl hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Şüpheliler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarındaki hapis cezaları nedeniyle aranan çifti yakalamak için çalışma başlattı. Sancaktepe'de oldukları belirlenen şüphelilerin kaldığı ev belirlendi. Şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan baskında Buse Yılmaz ile Turan Yılmaz polis ekipleri tarafından yakalandı. Aranan Şahıslar Büro Amirliğinde işlemleri yapılan zanlılardan Buse Yılmaz'ın daha önceden 14 suç kaydı bulunduğu ayrıca UYAP üzerinden dolandırıcılık suçlarından 53 aranması olduğu belirlendi. Buse Yılmaz'ın 33 yıl hapis cezası nedeniyle de arandığı belirlendi. Turan Yılmaz'ın ise daha önceden 46 suç kaydı bulunduğu, UYAP üzerinde dolandırıcılık suçundan 79 aranması olduğu belirlendi. Turan Yılmaz hakkında toplam 71 yıl hapis cezası verildiği öğrenildi.


Şüphelilerin internet üzerindeki satış sitelerini kullanarak satılık eşya ilanı verdikleri ardından vatandaşlardan parayı alıp ürünleri göndermedikleri ya da başka ürünler gönderdikleri iddia edildi.




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