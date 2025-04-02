İnternette ailenin onayı şart

Dijital bağımlılık ve çocukları risklere karşı korumak için çalışılan sosyal medya düzenlemesi çalışmalarında sona gelindi. Bu yıl içinde uygulamaya geçmesi hedeflenen uygulama, dört bakanlığın koordinasyonunda çalışılıyor. Ulaştırma, Aile, İçişleri ve Adalet bakanlıklarının çalışmalarıyla çocuklara iki kademeli bir uygulama getirilecek. Yeni düzenlemeyle birlikte 13 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımı tamamen yasaklanacak. 13-16 yaş arasındaki çocuklar ise ebeveyn izniyle sosyal medya platformlarına katılabilecek. Bu adımla çocukların dijital dünyada karşılaşabilecekleri olası risklerin en aza indirilmesi hedefleniyor.





OYUN ONAYI VELİDE

Yeni Şafak, uygulamanın detaylarına ulaştı. Buna göre, çocukların oyun indirme süreçleri sıkı bir denetime tabi tutulacak. Yeni sistemde çocuklar bir oyun yüklemek istediklerinde önce ebeveynlerinden onay almak zorunda olacak. Buna uygun bir sistem geliştirilecek. Onay sürecinde, ailelerin belirlediği yaş sınırları devreye girecek ve ebeveynler süreci e-posta yoluyla takip edebilecek.





SIKI DENETİM

Düzenlemenin teknik altyapısını Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) üstleniyor. BTK tarafından geliştirilen sistemle ebeveynler, çocuklarının dijital platformlardaki etkinliklerini daha kolay takip edebilecek ve güvenli internet kullanımı sağlanabilecek. Aynı zamanda operatörler ve sosyal medya platformları 13-16 yaş grubu için daha sıkı denetimler uygulayacak.





YAPAY ZEKÂ İLE YAŞ TESPİTİ

Özellikle TikTok gibi platformlar yaş tespiti yapabilecek algoritmalar geliştirerek ebeveyn kontrolünü destekleyen önlemler alıyor. Yeni sistemle çocukların çevrimiçi ortamda güvenli bir şekilde vakit geçirmesi sağlanacak ve ailelerin dijital gözetimi artırılacak. Bu düzenlemeler ile çocuklar dijital dünyadaki potansiyel tehlikelerden korunurken, ebeveynlere de daha fazla kontrol imkânı sunulacak.



