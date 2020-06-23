Interpol'ün aradığı DEAŞ'lılar Kilis'te kıskıvrak yakalandı

Teknoloji

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kara unsurlarının ateş gücünü artıran Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi kapsamında "yeni nesil tank avcısı" Kaplan teslimatı sayısı 26'ya ulaştı. Yerli olarak üretilen Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi (OMTAS) füzelerinin kullanılacağı ilk araçların teslimatı da gerçekleştirildi. FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, yerli motor ile ilgili de "Yıl sonuna doğru Pars 4x4'te de OMTAS kuleleriyle teslimata başlanacak. (Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Araçlar Projesi) TÜMOSAN, FNSS ve Savunma Sanayii Başkanlığı elini taşın altına koydu. Mutlaka 450 beygir veya aracın nihai performansını sağlayacak bir motoru yapacağız. Motorla ilgili 2-3 hafta içinde çok kritik bir dönemeç daha açılacak. Önümüzdeki yıl içinde bir araçta görmemiz ve testlere başlanması da çok muhtemeldir" açıklamasında bulundu.