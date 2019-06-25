Pençe Harekatı'dan 3 terörist daha etkisiz hala getirildi

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, iki günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerine hava harekatı düzenlendiği bildirildi.