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ANKARA

Irak kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu

Pençe Harekatı'dan 3 terörist daha etkisiz hala getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli, Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerine hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. Açıklamada, "Hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi. Dünden beri bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9 oldu" denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Arşiv

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, iki günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerine hava harekatı düzenlendiği bildirildi.

  • Bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan hedeflerin vurulduğu harekat kapsamında, 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiği, dünden beri bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 9 olduğu belirtildi.
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