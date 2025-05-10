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Irak’a savunma desteği

Irak’a savunma desteği

Nur Banu Aras
Nur Banu Aras
04:0010/05/2025, Cumartesi
G: 10/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Bağdat hükümetinin PKK’yı terör örgütü ilan etmeye sıcak baktığı öğrenildi.
Bağdat hükümetinin PKK’yı terör örgütü ilan etmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Türkiye, terörle mücadelede iş birliği yaptığı Irak’a, savunma sanayiini yerlileştirmesi için yardım edecek. Mehmetçik, Irak’a sınırlarını koruması için de eğitim verecek.

Türkiye ile Irak arasında önceki gün toplanan zirvenin ana gündemi güvenlik ve terörle mücadele oldu. Edinilen bilgilere göre, Irak hükümeti de artık PKK’yı terör örgütü ilan etme noktasına geldi. Sınır ötesi operasyonlarla Irak’taki terör örgütü varlığını da bitirme noktasına getiren Türkiye, önceki gün imzalanan anlaşmalarla Irak’a savunma sanayii alanında da destek verecek. Türkiye’nin bilgi ve tecrübe aktarımı yapmasıyla Irak Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan silah sistemleri yerlileşecek. Böylece Irak savunma sanayii millileşerek dışa bağımlılıktan kurtulacak.


SINIR KORUMA EĞİTİMİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki zirvede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Muhammed Şiya Es-Sudani’nin başbaşa görüşmesinin yanısıra heyetler arası görüşmeler gerçekleştirilmişti. İmzalanan anlaşmalarda da savunma ve güvenlik alanında işbirliğinin artacağını gözler önüne serdi. Türkiye bilgi ve tecrübesini Irak’a aktaracak. Askeri eğitimin yanısıra Jandarma Genel Komutanlığı da hudutların korunması konusunda Iraklıları eğitecek.


İŞBİRLİĞİ DERİNLEŞECEK

Zirvede, Türkiye ile Irak arasında özellikle PKK terör örgütüne karşı sürdürülen işbirliğinin derinleştirilmesi de gündeme geldi. PKK terör örgütünün silah bırakması beklenirken, Irak’ın PKK’yı “yasaklı örgüt” ilan etmesinin sahaya yansıdığı ve silah bırakmada etkili olduğu belirtildi. Ancak Türkiye’nin nihai beklentisinin, PKK’nın Irak tarafından resmen “terör örgütü” ilanı olduğu bir kez daha muhataplara iletildi.


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