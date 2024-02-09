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Irak’a teröre izin vermeyin mesajı

Milli Savunma Bakanı Güler’in Irak temaslarında gündem PKK ile mücadeleydi. Güler görüştüğü yetkililere, Irak topraklarının Türkiye’ye saldırılarda kullanılmasına engel olunmasını istedi. Bakanlık kaynakları da görüşmelere ilişkin “Bizim derdimiz sınır güvenliğimizin sağlanması ve terörle mücadelede ortak hareket edilmesi” değerlendirmesinde bulundu.

Canberk Doğan
04:00 - 9/02/2024 Cuma
Güncelleme: 02:31 - 9/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur’u kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur’u kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) terörle mücadele başta olmak üzere görev alanındaki konular hakkında açıklama yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadelesinin kararlılıkla sürdüğü belirtilen açıklamada, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son 1 haftada 44 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi verildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Irak temasları hakkında da açıklama yapan bakanlık kaynakları, Irak’tan, topraklarının Türkiye’ye saldırılarda kullanılmasının önüne geçmesinin istendiğini bildirdi: “Ülkemiz tarafından bölgemizde barış ve istikrarın sağlanması için yoğun bir diplomatik çaba sarf edilmektedir. Söz konusu ziyarette son dönemde bölgede yaşanan gelişmeler, terörle ortak mücadele, askeri iş birliği ve Iraklı Türkmenlerin bölgedeki hak ve menfaatleri konuları görüşülmüştür. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yoktur. Bizim tek derdimiz ülkemizin, milletimizin ve sınırlarımızın güvenliğinin sağlanması, terörle mücadelede ortak hareket edilmesidir.”

TEĞMEN CUNTASINDA KARAR YOK

Tuzla Piyade Okulu'nda yürütülen “teğmen cuntası” soruşturmasına ilişkin bakanlık kaynakları “TSK bütün faaliyetlerini Anayasa, kanunlar ve hukuk çerçevesinde, şeffaf şekilde sürdürüyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu çalışmasını yapmış ve kararını bakanlığımıza göndermiştir. Hukukçularımız bu kararı detaylı şekilde inceleyecek ve Bakanımızın onayına sunulacaktır. Bakanımızın onayını müteakip karar resmileşecek, daha sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır” bilgisini verdi. ABD Kongresi'ne sunulan ve Türkiye'ye F-16 satışını engellemeyi amaçladığı iddia edilen öneriye ilişkin de Kongre'deki sessizliğin devam ettiği, bu süreçte herhangi bir olumsuzluk beklenmediği kaydedildi.

DENIZALTIYA MİLLİ ÇELİK

ASFAT ve OYAK tarafından yerli ve milli olarak çelik üretildiğini ifade eden MSB kaynakları, şu bilgiyi verdi: “ASFAT koordinesinde yapılan çalışmalar ile OYAK bünyesinde faaliyet gösteren Erdemir Miilux OY şirketlerinin ortaklaşa ürettiği milli denizaltı çelikleri Gölcük Tersanesi Komutanlığı’na teslim edildi. Böylece 2 yıl içerisinde denizaltılar için önceki senelerde ithal edilen çelikler artık millileştirilmiş oldu. Dünyada bu çeliği üretebilen sayılı ülke var. Tedarik edilen denizaltı çeliklerinin ASFAT tarafından Türk Loyd’una sertifikalandırılarak test blokları inşasında kullanılması planlanıyor.”

SOMALI SAVUNMA BAKANI ANKARA’DA

Irak temaslarını tamamlayıp Türkiye’ye dönen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, dün Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur’u kabul etti. Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Nur'u bakanlıkta resmi törenle karşıladı. İki ülke marşlarının çalınmasının ardından konuk Bakan Nur, onur kıtasını Türkçe selamladı. Bakanlar, törenin ardından basına kapalı olarak baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Toplantılarda ikili askeri ilişkiler ve savunma sanayiinde atılacak adımlar ele alındı.



#Yaşar Güler
#Diploasi
#Irak
#PKK
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