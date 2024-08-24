Irak'ın kuzeyinde teröre darbe: İki terörist etkisiz hale getirildi

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.



Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/S8CEz7Uc4D