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Irak'ın kuzeyinde teröre darbe: İki terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

Lokman Özdemir
14:31 - 24/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 14:39 - 24/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Türkiye'nin terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.


Irak yönetimi ile teröre karşı ortak işbirliği konusunda önemli atılırken bölgede de operasyonlar yoğunlaştı.


İki terörist etkisiz


Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kuzey Irak'ta iki PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.


Bakanlıktan yapılan açıklamada
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi"
denildi.




#MSB
#Kuzey Irak
#PKK
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