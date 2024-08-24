Irak'ın kuzeyinde teröre darbe: İki terörist etkisiz hale getirildi

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Türkiye'nin terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.
Irak yönetimi ile teröre karşı ortak işbirliği konusunda önemli atılırken bölgede de operasyonlar yoğunlaştı.
İki terörist etkisiz
İki terörist etkisiz
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kuzey Irak'ta iki PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi"
denildi.
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1 saat önce