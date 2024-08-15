Irak'la terörle mücadeleye yönelik ortak mutabakat zaptı imzalandı! Bakan Fidan: İş birliğimiz üst seviyeye taşınacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'la mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu.

Bakan Fidan, Ankara'da Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Fidan, Türkiye ve Irak arasında askeri ve güvenlik işbirliği ile terörle mücadeleye dair mutabakat zaptı imzalandığını, bunun tarihi önemde olduğunu duyurdu.

Türkiye ile Irak arasında, terörle mücadele için Bağdat’ta Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi ve Başika’da da Ortak Eğitim ve İşbirliği Merkezi kurulacak.

"Irak'la iş birliğimiz en üst seviyeye taşınacak"

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Askeri güvenlik ve terörle mücadele ile ilgili görüşmelerimizi yoğunlaştırdık. Az önce gerçekleşen tarihi bir gelişmeyi de aktarayım. Söz konusu mutabakat zaptı az önce savunma bakanlarımız tarafından imzalandı. İş birliğimiz üst seviyeye taşınacak. Terörle mücadele konusunda Irak'la geliştirmekte olduğumuz anlayış birliğini sahada somut adımlarla ilerletmeyi arzu ediyoruz.

Bir diğer önemli gelişme ise 15 yaş altı ve 50 yaş üstü Iraklı kardeşlerimiz için vize serbestisi uygulamasını da 1 Eylül'de başlatma konusunda karar aldık.

Bölgemiz çok sancılı bir süreçten geçiyor. İsrail, sivilleri acımasızca hedef alıyor. Biz Irak ile Filistin konusunda tek ses, tek yüreğiz."







