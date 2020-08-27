Irak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi Irak'ta eylem hazırlığında olan 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Irak'ta eylem hazırlığında olduğu öğrenilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden biri Zap diğeri ise Hakurk bölgesinde tespit edildi. Bakanlık, haberi duyurduğu sosyal medya paylaşımında, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 27 Ağustos 2020, 19:55 Son Güncelleme: 27 Ağustos 2020, 20:07 AA