Irak'ta eylem hazırlığında olan 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Irak'ta eylem hazırlığında olduğu öğrenilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden biri Zap diğeri ise Hakurk bölgesinde tespit edildi. Bakanlık, haberi duyurduğu sosyal medya paylaşımında, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Irak kuzeyi Zap ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."