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Gündem Irakta eylem hazırlığında olan 2 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Irak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ta eylem hazırlığında olan 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Irak'ta eylem hazırlığında olduğu öğrenilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden biri Zap diğeri ise Hakurk bölgesinde tespit edildi. Bakanlık, haberi duyurduğu sosyal medya paylaşımında, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Bakanlığın twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

  • "Irak kuzeyi Zap ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."

Zap ve Hakurk bölgelerinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
OYNAT 00:23
Zap ve Hakurk bölgelerinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk bölgelerinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Irak kuzeyi Zap ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek' denildi.
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