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POLİTİKA

İran’ın istikrarı bizim için önemli

İran’daki olayları değerlendiren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “İran’ın istikrarı komşuları için önemlidir. Dışarıdan müdahalelere karşıyız. Yönetim değişecekse bunu İran halkı yapar” dedi. Vize konusunda ABD’ye herhangi bir taahhütte bulunmadıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, ABD’nin baskı ile birşey elde edemeyeceğini gördüğünü belirtti.

Hüseyin LikoğluYeni Şafak
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “İran’ın istikrarı komşuları için önemlidir. Dışarıdan müdahalelere karşıyız.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “İran’ın istikrarı komşuları için önemlidir. Dışarıdan müdahalelere karşıyız.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, medya kuruluşlarının temsilcilerine gündemdeki gelişmeler ve Türkiye’nin 2018 yılı dış politikasına ilişkin yol haritasını anlattı. Çavuşoğlu’nun konuşmalarından satır başları şöyle:

(İran’daki olaylar) Bu sürece destek veren iki kişi var. Birisi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, diğeri ABD Başkanı Donald Trump. Başka ülkelerden bu gösterilere destek veren açıklamalar görmedim. İran’ın iç işleridir ama İran’ın istikrarı komşuları için önemlidir. Dışarıdan bu tür müdahalelere karşıyız. Rejimi seversiniz sevmezsiniz ama yönetimler seçimle iş başına gelir. Bir yönetim değişecekse bir sonraki seçimde İran halkı değiştirebilir.

PATRONLUK DÖNEMİ BİTTİ

AB: AB’nin patronluk taslama dönemi bitti. Artık bu konuda daha fazla oyalanmak istemiyoruz. Bizden sonra başvuranların hepsi üye olurken biz daha fasılların yarısına gelemedik. 3 sene önce başvuran Karadağ bile neredeyse üye olma aşamasına geldi. AB’ye vize serbestisi konusunda 65 kriterde sorun yok ama geri kalanları için çalışmalarımız sürüyor. Türkiye’de 4 bakan bir araya geldik ve bir plan hazırladık. Cumhurbaşkanına ve Başbakan arz edip, son talimatlarıyla bunu AB ile paylaşacağız.

SOMUT ADIMLAR BEKLİYORUZ

ALMANYA: 6 Ocak’ta mevkidaşım Sigmar Gabriel ile görüşeceğim. Bizim Almanya ile hiçbir problemimiz yok. Almanya ve bazı ülkelerin var; bize ne olduğunu söylemeliler. Almanya ile ilişkileri daha iyi noktaya getirmek istiyoruz. Ancak Almanya’nın bize bazı hususlarda somut adımlar atması gerekiyor.

ABD'YE VİZE TAAHHÜDÜ VERMEDİK

ABD: 23 Ocak’ta çalışma gruplarımız bir araya gelecek. İlişkilerin iyileşmesi ABD’nin elinde. ABD elçilik çalışanı Metin Topuz’u FETÖ üyesi olmasından dolayı tutukluyoruz. Arkasından hemen Türkiye’yi cezalandırma babında vize yasağı getiriyorlar. Ondan önce İzmir’de evangelist papazı tutukladık. Bu kadar tepki vermemişlerdi. Demek ki bu işte bir sıkıntı var. Vize adımı hiç akıllıca bir hareket değildi. ABD baskı ile Türkiye’den bir şey elde edemeyeceğini anladı. Vize konusunda ABD’ye herhangi bir taahhütte bulunmadık. ABD ile bu yıl çok fazla toplantımız olacak.

TÜRK ORDUSU HAZIR

SURİYE: (Afrin operasyonuna yönelik) Suriye’de Türkiye’ye yönelik bir tehdit oluşması durumunda harekete geçeceğiz. Türk ordusu olarak buna hazır ve nazır olduğumuzu söylemeliyim. Bu konuda bir tarih veremem. Her şeyin bir zamanı var. Ansızın yapabiliriz.

IRAK’TA BÜYÜK ROL OYNAYACAĞIZ

IRAK: Irak’ta gayrimeşru referandum sonrası Türkiye, sorunların çözümü için rol oynayacak. Her türlü desteği verecek. Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY) aslında bizimle görüşmek istiyor ama biz bazı şeylerden emin olmalıyız. Her zamankinden daha fazla bize ihtiyaçları var.

  • Korkup kaçtılar
  • Bakan Çavuşoğlu, “Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl beni aradı, ilişkileri düzeltmek istediklerini söyledi. Bana belli bir süre Büyükada’da yaşadığını belirtti. Ben de kendilerini ailesiyle birlikte Büyükada’ya davet ettim” dedi. ABD’nin Kudüs provokasyonu sırasında birçok ülkeyi bizzat telefonla arayıp tehdit ettiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, “Hatta şunu söyleyebilirim birçok ülkenin ABD büyükelçisinin izin isteyerek ülkeden kaçtıklarını öğrendim. Ama buna rağmen ülkeler ABD’ye boyun eğmedi” diye konuştu. Suriye sorununun çözümü için ABD ve Avrupa ülkelerinin de dahil olması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, “Astana, Cenevre ve Soçi’yi entegre ederek, sonuç almayı planlıyoruz. Özellikle Suriye’nin çözümü konusunda sadece Türkiye, İran ve Rusya ile olmaz. Bu konuda ABD ve Avrupa ülkelerinin de dahil olup bir çözüme, Suriye’deki ateşi durdurmaya yönelik adımlar atmalıyız” dedi.

140 bin kişi ‘emir’ bekliyor
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140 bin kişi ‘emir’ bekliyor

Cevap geldi: Fitne bitti
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Cevap geldi: Fitne bitti

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