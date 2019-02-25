Gündem İş başvurusuna giden Gülşen hemşireden 41 gündür haber yok
AYDİN

İş başvurusuna giden Gülşen hemşireden 41 gündür haber yok

İş başvurusuna giden Gülşen hemşireden 41 gündür haber yok

Aydın'daki evinden Denizli'deki özel bir hastaneye iş başvurusu yapacağını söyleyerek çıkan hemşire Gülşen Ünlü'den 41 gündür haber alınamıyor. Annesi Huriye Gündoğdu, kızını gören ya da yerini bilenlerin güvenlik güçlerine bilgi vermesini istedi.

Haber Merkezi DHA
Gülşen Ünlü'den 41 gündür haber alınamıyor.
Gülşen Ünlü'den 41 gündür haber alınamıyor.

Babasından boşanan annesi Huriye Gündoğdu'yla (43) birlikte Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan Gülşen Ünlü, Denizli'deki özel bir hastaneye iş başvurusu yapmak için 16 Ocak günü evden çıktı.

Ancak geri dönmedi. Cep telefonuna da ulaşılamayan genç kızın hayatından endişe eden annesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Arama çalışması başlatan polis, Ünlü'nün izine rastlayamadı. Hangi hastaneye iş görüşmesine gittiği bilinmeyen Gülşen Ünlü'nün Denizli'ye gidip gitmediği de araştırılıyor.

Aşçılık yapan anne Huriye Gündoğdu, şunları söyledi:

  • "Eşimle boşandık. Daha önce de üç gün evden ayrıldı ama babasının yanında olduğunu öğrendim. Son konuşmamızda iş başvurusu için Denizli'ye gideceğini söyledi. Evden çıktı, bir daha haber alamadık. Kızımın gittiği yeri bilmiyorum. Polisin arama çalışmaları devam ediyor. Gelen her telefon beni heyecanlandırıyor. Kızımdan bir haber gelecek diye bekliyorum. Telefonlarına ulaşılmıyor, sosyal medya hesapları kaybolduğu gün kapandı. Ne oldu nereye gitti bilemiyorum. Çok üzgünüm"

Anne Gündoğdu, kızını gören ya da yerini bilenlerin güvenlik güçlerine bilgi vermesini istedi.

Dolmabahçede inanılmaz maç

Dolmabahçede inanılmaz maç

​Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor.
Riskli bina kalmayacak

Riskli bina kalmayacak

Süreç 20 yıl içerisinde tamamlanacak.
Duygusal gol!

Duygusal gol!

​Milli futbolcu derbide attığı gole sevinmedi.
MültecilereNazi uygulaması

MültecilereNazi uygulaması

Avusturya'da ırkçıların son yasağı pes dedirtti.
Avrupadangeri adım

Avrupadangeri adım

​Maduro'yu devirmek için her yolu deneyen ABD'yi uyardılar.
Benzin vemotorine zam

Benzin vemotorine zam

Zamlar bu geceden itibaren pompaya yansıyacak.

IMFyle işimiz yok

IMFyle işimiz yok

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin borcunu biz bitirdik.

5 Nisanda taşınıyor

5 Nisanda taşınıyor

Atatürk Havalimanı'ndaki son uçuş 7 Nisan'da.
Aday olamadı

Aday olamadı

Mersin İl Seçim Kurulu veto etti, son kararı YSK verecek.
3 maaş devletten

3 maaş devletten

​Bakan Selçuk işveren için müjdeli haber verdi.
2,5 milyon yeni istihdam

2,5 milyon yeni istihdam

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, istihdam seferberliği programında önemli açıklamalar yaptı.
Tanınmaz hale geldi

Tanınmaz hale geldi

​Her zaman kullandığı ürün genç kadını bu hale getirdi.

Kurtulurlarsa kırbaçlanacaklar

Kurtulurlarsa kırbaçlanacaklar

​İran'da 73 kişi sahte içkiden hastanelik oldu.
HDPliler Saadet için çekildi

HDPliler Saadet için çekildi

​Saadet'in il başkanı teşekkür ede ede bitiremedi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.