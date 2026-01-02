İş insanı Halit Yukay'ın ölümüyle ilgili dava başladı: Kıvanç Tatlıtuğ tanık olarak dinlenecek

68 metrede bulunmuştu

Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere 4 Ağustos’ta denize açılan ve ‘Graywolf’ isimli teknesi parçalanmış halde bulunan Halit Yukay’ın cansız bedeni, 19 gün süren arama çalışmalarının ardından Erdek açıklarında 68 metre derinlikte tespit edilmiş, 30 gün sonra TCG Alemdar gemisindeki dalgıçlar tarafından çıkarılmıştı.

Sürtme izleri ve kriminal eşleşme

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Yukay’ın teknesine çarptığı değerlendirilen ‘Arel 7’ isimli kuru yük gemisinin radar ve kamera kayıtları incelendi. Geminin baş kısmında tespit edilen sürtme izleri ile teknenin parçalarından alınan boya örneklerinin, kriminal rapora göre eşleştiği belirtildi.

Kaptan tahliye edildi, 9 yıla kadar hapis istemi

‘Arel 7’ kaptanı Cemal Tokatlıoğlu ilk aşamada tutuklanırken daha sonra tahliye edildi. Hazırlanan iddianamede kaptan için 3 yıldan 9 yıla kadar, gemi yetkilisi ve mürettebat için ise ’yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme sonucu ölüme neden olma’ suçundan 1 ile 3 yıl arasında hapis cezası talep edildi.

11 saat süren duruşma

Erdek 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ve yaklaşık 11 saat süren duruşmada taraf avukatları arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı. Kaptan Tokatlıoğlu ifadesinde çarpma iddialarını kabul etmezken, baskı altında ifade verdiğini ileri sürdü.





