Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Balıkesir
İş insanı Halit Yukay'ın ölümüyle ilgili dava başladı: Kıvanç Tatlıtuğ tanık olarak dinlenecek

İş insanı Halit Yukay'ın ölümüyle ilgili dava başladı: Kıvanç Tatlıtuğ tanık olarak dinlenecek

13:002/01/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber
İş adamı Halit Yukay’ın ölümüne ilişkin davada, Kıvanç Tatlıtuğ tanık olarak dinlenecek.
İş adamı Halit Yukay’ın ölümüne ilişkin davada, Kıvanç Tatlıtuğ tanık olarak dinlenecek.

Balıkesir’in Erdek ilçesi açıklarında parçalanmış halde bulunan teknesiyle kaybolduktan günler sonra cansız bedenine ulaşılan iş adamı Halit Yukay’ın (43) ölümüne ilişkin davada yeni gelişme yaşandı. 10 sanığın yargılandığı davada mahkeme, Yukay ile son telefonda konuşan isim olan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un tanık olarak dinlenmesine karar verdi.

68 metrede bulunmuştu

Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere 4 Ağustos’ta denize açılan ve ‘Graywolf’ isimli teknesi parçalanmış halde bulunan Halit Yukay’ın cansız bedeni, 19 gün süren arama çalışmalarının ardından Erdek açıklarında 68 metre derinlikte tespit edilmiş, 30 gün sonra TCG Alemdar gemisindeki dalgıçlar tarafından çıkarılmıştı.

Sürtme izleri ve kriminal eşleşme

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Yukay’ın teknesine çarptığı değerlendirilen ‘Arel 7’ isimli kuru yük gemisinin radar ve kamera kayıtları incelendi. Geminin baş kısmında tespit edilen sürtme izleri ile teknenin parçalarından alınan boya örneklerinin, kriminal rapora göre eşleştiği belirtildi.

Kaptan tahliye edildi, 9 yıla kadar hapis istemi

‘Arel 7’ kaptanı Cemal Tokatlıoğlu ilk aşamada tutuklanırken daha sonra tahliye edildi. Hazırlanan iddianamede kaptan için 3 yıldan 9 yıla kadar, gemi yetkilisi ve mürettebat için ise ’yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme sonucu ölüme neden olma’ suçundan 1 ile 3 yıl arasında hapis cezası talep edildi.

11 saat süren duruşma

Erdek 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ve yaklaşık 11 saat süren duruşmada taraf avukatları arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı. Kaptan Tokatlıoğlu ifadesinde çarpma iddialarını kabul etmezken, baskı altında ifade verdiğini ileri sürdü.


Kıvanç Tatlıtuğ tanık olarak dinlenecek

Mahkeme, gemi kaptanının yurt dışı yasağının devamına hükmederken, Kıvanç Tatlıtuğ’un tanık olarak dinlenmesi için müzekkere yazılmasına, Yukay’ın eşi Rania Stypa Yukay’ın da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla dinlenmesine karar verdi. Eksik evrakların tamamlanmasının ardından duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

#Balıkesir
#Halit Yukay
#Kıvanç Tatlıtuğ
#Erdek
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2026? TÜİK Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?