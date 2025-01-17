İsak Haleva uğurlandı

İstanbul'da 85 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva için dün Neve Şalom Sinagogu'nda cenaze töreni yapıldı. Törene sevenleri ve siyaset camiasından isimler katıldı. Cenaze töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanın Mehmet Nuri Ersoy, "Hahambaşı Haleva sahip olduğu insan sevgisiyle toplumlararası köprüler kurmuş, farklı inanç ve kültürlerden insanların barış içinde yaşamasına katkıda bulunmuştur" diyerek topluluğa başsağlığı dileklerini iletti. Haleva, törenin ardından, Arnavutköy Musevi Mezarlığı'na defnedildi.