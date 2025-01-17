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İsak Haleva uğurlandı

İsak Haleva uğurlandı

Saliha Engin
04:0017/01/2025, Cuma
G: 17/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Haleva, törenin ardından, Arnavutköy Musevi Mezarlığı'na defnedildi.
Haleva, törenin ardından, Arnavutköy Musevi Mezarlığı'na defnedildi.

İstanbul'da 85 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva için dün Neve Şalom Sinagogu'nda cenaze töreni yapıldı. Törene sevenleri ve siyaset camiasından isimler katıldı. Cenaze töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanın Mehmet Nuri Ersoy, "Hahambaşı Haleva sahip olduğu insan sevgisiyle toplumlararası köprüler kurmuş, farklı inanç ve kültürlerden insanların barış içinde yaşamasına katkıda bulunmuştur" diyerek topluluğa başsağlığı dileklerini iletti. Haleva, törenin ardından, Arnavutköy Musevi Mezarlığı'na defnedildi.


ERDOĞAN'DAN TAZİYE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haleva'nın vefatı dolayısıyla Türk Yahudi Toplumu eş başkanları Erol Kohen ve İshak İbrahimzadeh'i arayarak taziyelerini sundu.


#Musevi
#İsak Haleva
#cenaze

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