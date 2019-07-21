İşbirlikçi arıyorlar

Türkiye'nin F-35 projesinden resmen dışlanması bile sözde müttefiklerin saldırı iştahını kesmedi. Rusya'dan alınan S-400'ler, ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin bu topraklardaki işbirlikçi arayışını en üst düzeye açığa çıkardı. Küresel medya ağını yöneten İsrail lobisi, "Erdoğan sonrasına hazırlık" çağrısı yapıyor. "Türkiye'yi NATO'dan atalım" çığlığını seslendiren ittifak, Batı'ya boyun eğmeyen ve kendi çıkarlarını savunan Ankara'ya bedel ödetmek istiyor. Yaklaşan fırtına, bir 'savunma' sistemi olan ve yalnızca düşman saldırısı durumunda aktif hale gelecek S-400'lerin çok ötesinde. Genel seçimlere daha 4 yıl varken 'Erdoğan sonrası'na yönelik yürütülen hazırlıklar, 'darbe' gibi olağandışı ihtimallerin her an akılda tutulması gereğini ortaya koyuyor.

TÜRKİYE'YE CEZA KESELİM

'Kendi yolunu çizen' Ankara'ya karşı son kampanya, ilk parti S-400 sevkiyatının başladığı 12 Temmuz sonrasında geldi. Washington'un kontrolden çıkan Türkiye'ye karşı mutlaka kapsamlı yaptırım başlatması gerektiğini savunan Wall Street Journal, yayın kurulunca kaleme alınan başmakalede şöyle yazdı: "Erdoğan sonsuza dek iktidarda kalmayacak. Ondan sonra gelecek kişi Batı düşmanlığını yeniden düşünmeli. Trump yapmasa bile Kongre Erdoğan'a ihanetinin cezasını kesmeli."

İLİŞKİLER BU YAZ ÖLECEK

2014-2017 yılları arasında ABD ordusunun Avrupa'daki kara kuvvetlerinin komutanlığını yapan Ben Hodges da 'Erdoğan sonrası' için hazırlık çağrısı yaptı. Bir radyo programında konuşan Hodges, "Erdoğan'dan sonrasını düşünerek hareket etmeliyiz. Türk-ABD ilişkilerinin 1.0 versiyonu muhtemelen bu yaz ölecek. Türk-ABD ilişkilerinin 2.0 versiyonunu ve Erdoğan'dan sonraki hayatı düşünmeye başlamamız gerekiyor" dedi. Hodges ayrıca, S-400 alımının Türkiye'nin kurumsal kararı değil, Erdoğan'ın kişisel siyasi tercihi olduğunu savundu. "Peki ya Erdoğan yönetimde kalmaya devam ederse?" sorusuna Hodges şu cevabı verdi: "Bu büyük bir zorluk ve ciddi bir risk. Ama umuyorum ki iki taraf da yeni bir jeo-stratejik çerçeveden hareket eder. Türkiye'yi kaybetmeyi göze alamayız."

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MÜTTEFİK DEĞİL DÜŞMAN

ABD merkezli Washington Times gazetesi ise Türkiye'nin satın almak istediği Patriot'lara neden onay verilmediğine hiç değinmeyerek, ülkesinin savunmasını güçlendirmek için S-400'te karar kılan Erdoğan'ı 'düşman' ilan etti: "Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümetinin S-400 hamlesi, Türkiye'nin müttefik olmaktan ziyade bir düşman olduğunu kanıtlayan yıllar içerisindeki bir dizi olaydan en sonuncusu. Bu eylemlerle Bay Erdoğan ve hükümeti ABD'nin düşmanı olduğunu kanıtladı." ABD'li CNN ise yayınladığı bir analizde, "Türkiye eskiden olduğu gibi bir müttefik değil. ABD politikasını gelecekte Türkiye'nin bir dost olmasından ziyade düşman olduğu üzerine kurgulamalı. Ve dostunuz olmayanlarla en gelişmiş jetlerinizi paylaşmazsınız" ifadelerini kullandı.

NATO'DAN ATMANIN VAKTİ

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S-400 alımını, "Erdoğan, sömürgeci Batılı güçlere karşı bağımsız ve güçlü bir Türkiye oluşturma konusunda kararlı" diyerek yorumlayan New York Times gazetesi de Türklerin ABD'ye güvensizliğinin arttığını vurgulayıp şunu ekledi: "Erdoğan kendi yolundan gidiyor." Kampanyaya İngiltere merkezli The Telegraph da katıldı. Gazetedeki Con Coughlin imzalı yazıda, "Erdoğan Türkiye'nin hayati jeopolitik konumunun kendisine gelişmiş Rus hava savunma sistemleri alabilecek seviyede bir dokunulmazlık verdiğine inanıyor. Erdoğan çok ileri gitti. Türkiye'yi NATO'dan atmanın tam zamanıdır" denildi. Gazeteye göre, Türkiye'nin Batı'nın düşmanlarıyla olan ilişkisi 'açık bir provokasyon' ve 'daha fazla görmezden gelinemez.'

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