İşçilere HDP zulmü

Mahalli seçimlerin ardından Şırnak’ın Cizre ilçesinde yönetim HDP’li Mehmet Zırığ’a geçti. 6 aydır personelin mesailerini ödemeyen HDP’li başkan, günlük çalışma süresini de 17 saate çıkarttı, hafta sonu ve yıllık izinleri iptal etti.

PERSONELİ BEZDİRDİ

Aradan geçen 6 ayda HDP’li Zığır’ın uyguladığı baskı ve zulüm Hak-İş sendikasına bağlı personeli canından bezdirdi. İşten çıkarılma korkusuyla isimlerinin saklı tutulmasını isteyen personel adına yaşanılanları Hizmet-İş Sendikası Genel Merkez Teşkilatlanma Uzmanı Zeki Özen Yeni Şafak’a anlattı. Seçimlerin hemen sonrasında belediye personeline yönelik siyasi tarama yapıldığını söyleyen Özen, “Tüm personelin hangi partiye üye olduğu ve ne zaman işe girdiği belirlenmiş. AK Parti’ye üye olanlar ve devletini sevenlere karşı her gün farklı bir baskı uygulanmaya başlandı. Yıllardır itfaiye şoförü olan arkadaşı kanalizasyonda temizlik işçisi olarak görevlendirdiler” dedi.

İZİNLERİ KALDIRDI

Yıllık izin ve hafta sonu izinlerinin kullanımına yasak getirildiğini ifade eden Özen, “İşçiler onların yanında yer almadığı için bunu yapıyorlar. Defalarca kendileriyle görüşmemize ve yasaları hatırlatmamıza rağmen hiçbir adım atmadılar. Konuşmaya gittiğimizde, ‘Bize kimse karışamaz biz istediğimiz yaparız’ diyorlar” diye konuştu.