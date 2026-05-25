"IŞİD bağlantılı 7 kişinin mal varlığının dondurulması hükmü kaldırıldı" iddiasının manipülasyon içerdiği belirtildi

17:2525/05/2026, الإثنين
DMM'den 'DEAŞ' iddialarına yalanlama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "7 IŞİD bağlantılı kişinin mal varlığının dondurulması hükmü kaldırıldı" şeklindeki iddiaların manipülasyon içerdiğini bildirdi.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 7 IŞİD bağlantılı kişinin mal varlığının dondurulması hükmü kaldırıldı" iddialarının yer aldığı belirtildi.

Söz konusu iddiaların kamuoyunu yanıltmaya yönelik manipülasyon içerikli paylaşımlar olduğu vurgulanarak, şu bilgilere yer verildi:

"Resmi Gazete'de yayımlanan karar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ilgili yaptırım komitesinin 21 Mayıs 2026 tarihli listeden çıkarma kararına dayanılarak alınmıştır. Söz konusu kişiler, komite tarafından 'ölüm' bilgisi doğrultusunda yaptırım listesinden çıkarılmıştır. Türkiye'nin aldığı karar, uluslararası yükümlülükler ve yürürlükteki mevzuat gereği BMGK kararlarının gecikmeksizin uygulanmasına yöneliktir. Kamuoyunu provoke etmeye dönük çarpıtılmış içeriklere itibar edilmemesi önemle rica olunur."



