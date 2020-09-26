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İSTANBUL

‘İsimsizler’e operasyon

DHKP-C sempatizanı ‘İsimsizler Hareketi’ne yönelik İstanbul’da 16 ilçede eş zamanlı operasyon yapıldı. Sosyal medyadan hükümete karşı organize şekilde halkı kin, nefret ve düşmanlığa teşvikle suçlanan şüphelilerden 19’u gözaltına alındı. Hareketi, yasadışı terör örgütüne üyelikten cezaevinde olan Taylan K.’nın oluşturduğu öğrenildi.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
19 şüpheli gözaltına alındı.
19 şüpheli gözaltına alındı.

DHKP-C sempatizanı olarak bilinen ‘İsimsizler Hareketi’ne yönelik dün İstanbul’da 16 ilçede eşzamanlı operasyon düzenlendi. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla seçilmiş hükümete karşı organize şekilde halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevkederek geçmiş dönemde yaşanan Gezi olayları benzeri toplumsal hareketler planlayarak kitleleri sokağa dökme çabası içinde oldukları tespit edilen şüphelilerden 19’u gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ AVUKAT ARANIYOR

İsimsizler Hareketi’nin yasadışı sol terör örgütüne üye olmaktan kaydı bulunan ve halen cezaevinde tutuklu bulunan Taylan K. tarafından oluşturulduğu tespit edildi. Taylan K.’nın cezaevine girmesinin akabinde İstanbul Barosu’na kayıtlı, “Yasadışı Sol Terör Örgütüne Üye Olma” ve “Örgüt Propagandası Yapma” suçundan kaydı bulunan ve halen bu suçlardan aranan Av. Tamer D. tarafından İsimsizler Hareketi’nin devam ettirildiği belirlendi.

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