İslam ülkelerine çağrı: İsrail’i durduracak güce sahibiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, terör devleti İsrail’in saldırdığı Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi’ne katıldı. Zirve için sabah saatlerinde Katar’a giden Erdoğan’ı Uluslararası Hamad Havalimanı’nda Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman Al Sani karşıladı. Burada İİT-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi’ne katılan Erdoğan, İsrail’e yaptırım çağrısı yaptı. Sözlerine “Soykırımcı İsrail’in Katar’a düzenlediği menfur saldırıda şehit edilen Filistinli ve Katarlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum” diyerek başlayan Erdoğan 7 Ekim 2023’ten birçok zirve düzenlediklerini hatırlattı. “Bu zirvelerde İsrail’in artan saldırganlığının artık bölgemiz için kesinkes durdurulması gereken bir tehdit oluşturduğunu dünyaya ilan ettik” ifadelerini kullanan Erdoğan, “Terörden beslenen bu çarpık zihniyetin, uluslararası istikrar ve güvenlik için risk teşkil ettiğini defalarca ortaya koyduk. İsrail, Filistin’den sonra Lübnan’a, Yemen’e, İran’a ve Suriye’ye saldırdı. Tunus açıklarındaki sivil gemileri hedef aldı. Seçilmiş siyasetçilere ve devlet adamlarına suikastlar düzenledi. Şimdi de arabulucu Katar’a saldırdı. Son saldırı İsrail’in haydutluğunu artık farklı bir boyuta taşımıştır” diye konuştu.

KANDAN BESLENEN TERÖR ZİHNİYETİ

Netanyahu’nun bölgede için tehdit olduğuna dikkat çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Netanyahu hükümetinin esas amacının bir yandan Filistin’deki katliam ve soykırımı sürdürürken diğer yandan hiçbir ayrım yapmadan tüm bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemek olduğu artık şüphe götürmez bir gerçektir. Karşımızda kaostan ve kandan beslenen bir terör zihniyeti ve onun vücut bulduğu bir devlet var.”

İSLAM ALEMİNDE BU İMKAN VAR

“Birleşmiş Milletler şartını açıkça ihlal eden, uluslararası hukuka ve kural temelli uluslararası sisteme meydan okuyan bu zihniyet işlediği suçların cezasız kalmasıyla halen ayakta kalabilmektedir. Son dönemde haddini bilmez bazı İsrailli siyasetçi müsveddelerinin büyük İsrail hezeyanını sık sık tekrarladığını görüyoruz. İsrail’in komşu ülkelerdeki işgallerini genişletme çabaları bu hedefin somut birer tezahürüdür. İslam alemi, İsrail’in emellerini boşa çıkaracak dirayete ve imkana Allah’ın izniyle sahiptir.”

KATLİAM ŞEBEKESİ MUVAZENEYİ KAYBETTİ

“Netanyahu katliam şebekesinin muvazeneyi kaybetmesi artık destekçileri için de maliyet oluşturmaya başladı. Katar’a yönelik pervasız saldırılar karşısında İsrail’e kayıtsız şartsız destek verenler de tepki göstermek mecburiyetinde kaldı. Bazı ülkelerin Filistin’i tanıma niyetlerini açıklamaları da elbette olumlu bir adımdır. Gönül isterdi ki bu daha erken bir aşamada yapılsın. Ancak bu adımlar İsrail’e yönelik somut ve güçlü yaptırımlarla desteklenmediği takdirde netice vermekte zorlanacaktır. Diplomatik gayretlerimizi İsrail’e yaptırım uygulamalarının artması için yoğunlaştırmalı, İsrailli yetkililerin adalet önünde hesap vermeleri için uluslararası hukuk mekanizmaları kullanılmalıdır.”

YAPTIRIM OLMADAN DURMAYACAK

“İsrail’in güçlü bir tepki ve yaptırımla muhatap olmadan kısa vadede durmayacağını, işgal ve istikrarsızlık politikalarına hız vereceğini biliyoruz. Bunu engelleyecek imkanlarımızın olduğunun farkındayız. Artık bazı alanlarında kendi kendine yeter seviyeye ulaşmamız şarttır. Bunların başında caydırıcı bir savunma sanayii ve kalkınma geliyor. Yeteneklerimizi ve tecrübelerimizi siz kardeşlerimizle paylaşmaya hazır olduğumuzu bilmenizi isterim.”

EKONOMİK OLARAK SIKIŞTIRILMALI

“Gelecek 10 yılları kazanmak için şimdiden bu alanlarda iş birliğimizi yoğunlaştırmamız gerektiğini düşünüyorum. İsrail’in ekonomik olarak da sıkıştırılması gerektiğine inanıyorum. Daha önceki tecrübeler bu tür adımların netice verdiğini gösteriyor. Biz Türkiye olarak 1,5 senedir İsrail’le tüm ticari ilişkileri durdurduk. Böylece yıllık olarak 9,5 milyar dolarlık bir rakamdan sarfınazar ettik.”

Mücadeleye devam edeceğiz

Uluslararası Adalet Divanı’nda açılan soykırım davasına desteğin çok önemli olduğu vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu: “Keza bölgenin güvenliğini el birliği ile kendimizin sağlayacağı somut adımları ve mekanizmaları hayata geçirebilmeliyiz. Bu noktada İİT bünyesinde yapılabilecekler olduğuna inanıyorum. Bizler 1967 sınırları temelinde, coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti vücut bulana kadar mücadeleye azimle devam edeceğiz. Bu kutlu davada ne tehciri ne soykırımı ne de bölünmüşlüğü kabul edebiliriz.”

Katar’ın her daim yanındayız

Zirvenin Doha’da düzenlenmesinin bu bakımdan çok önemli ve anlamlı olduğunu belirten Erdoğan, “Dünya kamuoyunun, bu toplantımızı İslam aleminin Katar’a koşulsuz desteğinin bir tezahürü olarak görmesi gerektiğinin altını çiziyorum. Bugün alacağımız kararların işte bu kalbi hissiyatımızı dünya kamuoyuna bir kez de yazılı olarak ilan etmesini temenni ediyorum. Katar’ın bu krizi değerli kardeşim Emir Şeyh Temim’in dirayetli ve bilge liderliğinde vakarla yönettiğini memnuniyetle müşahede ediyorum. Türkiye olarak dost ve kardeş müttefik ülkemiz Katar’ın her daim yanında olduğumuzu tekraren vurguluyorum” ifadelerini kullandı.

Liderlerle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'daki zirveye katılan liderlerle ikili görüşmeler yaptı. Önce Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya gelen Erdoğan daha sonra Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü. Görüşmelerde, ülkeler arası ilişkiler, bölgesel konular ve Gazze'deki soykırım ele alındı. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüşen Erdoğan, Türkiye-Somali arasındaki işbirliğinin her geçen gün ileriye taşındığını, Türkiye'nin Somali'ye verdiği desteğin artarak süreceğini belirtti. Erdoğan'ın Sudani'yi kabulünde terörle mücadelede işbirliği ve Kalkınma Yolu Projesi ele alındı. Erdoğan, Prens Selman ile görüşmesinde Türkiye'nin İsrail saldırganlığının hedefi olan ülkelerin yanında durmaya devam edeceğini kaydetti. Suriye lideri Şara ile görüşmesinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şara'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısına katılmasının tarihi önemde olduğunu, Türkiye'nin Suriye'ye destek vermeye devam edeceğini, ikili ilişkileri geliştirmek için çalıştıklarını ifade etti. Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'ye de Türkiye'nin her zaman Katar'ın yanında olduğuınu söyledi.







